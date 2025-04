Ceará tem três avisos simultâneos de chuvas e ventos intensos até quinta (10); veja locais

Fortaleza e outras 142 cidades da Região Metropolitana e do interior do Ceará estão sob previsão de chuvas e ventos intensos até as 10h de quinta-feira (10). Três avisos, sendo um de “perigo” e dois de “perigo potencial”, foram emitidos pelo Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) nesta quarta (9).

O aviso laranja, nível 2 na escala de severidade do Inmet, é válido para nove cidades cearenses. Nestes locais, a probabilidade é de chuvas de até 100 milímetros (mm) associadas a ventos de 60 a 100 km/h.

Já os dois avisos amarelos, os menos severos, segundo o Inmet, abrangem o restante das cidades, incluindo a capital cearense. As localidades devem ter precipitações de até 50 mm, com ventos de 40 a 60 km/h.

Veja também Ceará 35 cidades do Ceará estão em emergência por seca, chuvas intensas e até vendaval; veja quais Ceará Água invade abrigo, em Caucaia, e provoca morte de animais; instituição pede doações

Os avisos do Inmet são emitidos considerando regiões. Por isso, alguns locais podem estar em zonas de transição, de modo que têm mais de um aviso válido no mesmo período. No Ceará, 7 cidades estão sob os três avisos simultaneamente:

Camocim

Granja

Ibiapina

São Benedito

Tianguá

Ubajara

Viçosa do Ceará.

Outras 99 têm dois avisos válidos, enquanto 37 municípios estão em zonas com apenas um boletim do Inmet ativo.

Em todas as regiões, há risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e de descargas elétricas, exigindo medidas de cuidado por parte da população.

Cidades sob aviso de “perigo”

Barroquinha

Camocim

Chaval

Granja

Ibiapina

São Benedito

Tianguá

Ubajara

Viçosa do Ceará

Cidades sob avisos de “perigo potencial”

Acarape

Acaraú

Alcântaras

Amontada

Apuiarés

Aquiraz

Aracati

Aracoiaba

Aratuba

Barreira

Barroquinha

Baturité

Beberibe

Bela Cruz

Canindé

Capistrano

Caridade

Cariré

Carnaubal

Cascavel

Catunda

Caucaia

Chaval

Choró

Chorozinho

Coreaú

Croatá

Cruz

Eusébio

Forquilha

Fortaleza

Fortim

Frecheirinha

General Sampaio

Graça

Groaíras

Guaiúba

Guaraciaba do Norte

Guaramiranga

Hidrolândia

Horizonte

Ibaretama

Ibicuitinga

Icapuí

Ipu

Irauçuba

Itaiçaba

Itaitinga

Itapajé

Itapipoca

Itapiúna

Itarema

Itatira

Jaguaruana

Jijoca de Jericoacoara

Limoeiro do Norte

Maracanaú

Maranguape

Marco

Martinópole

Massapê

Meruoca

Miraíma

Morada Nova

Moraújo

Morrinhos

Mucambo

Mulungu

Ocara

Pacajus

Pacatuba

Pacoti

Pacujá

Palhano

Palmácia

Paracuru

Paraipaba

Paramoti

Pentecoste

Pindoretama

Pires Ferreira

Quixadá

Quixeré

Redenção

Reriutaba

Russas

Santa Quitéria

Santana do Acaraú

São Gonçalo do Amarante

São Luís do Curu

Senador Sá

Sobral

Tejuçuoca

Trairi

Tururu

Umirim

Uruburetama

Uruoca

Varjota

Acopiara

Alto Santo

Ararendá

Arneiroz

Banabuiú

Boa Viagem

Crateús

Deputado Irapuan Pinheiro

Ererê

Independência

Ipaporanga

Ipueiras

Iracema

Jaguaretama

Jaguaribara

Jaguaribe

Madalena

Milhã

Mombaça

Monsenhor Tabosa

Nova Russas

Novo Oriente

Parambu

Pedra Branca

Pereiro

Piquet Carneiro

Poranga

Potiretama

Quiterianópolis

Quixelô

Quixeramobim

São João do Jaguaribe

Senador Pompeu

Solonópole

Tabuleiro do Norte

Tamboril

Tauá

Previsão do tempo para o Ceará

O tempo nublado e chuvoso deve prevalecer em algumas regiões do Estado, como reforça a Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme). Confira previsão:

Quarta-feira, 09/04/2025

Manhã : Céu variando de parcialmente nublado a poucas nuvens em todas as macrorregiões com chuva no Litoral do Pecém e no Litoral Norte, e chuva isolada no Litoral de Fortaleza.

: Céu variando de parcialmente nublado a poucas nuvens em todas as macrorregiões com chuva no Litoral do Pecém e no Litoral Norte, e chuva isolada no Litoral de Fortaleza. Tarde : Céu variando de parcialmente nublado a sem nuvens com chuva isolada no Litoral Norte, Litoral do Pecém, Ibiapaba, norte do Sertão Central e Inhamuns, e alta possibilidade de chuva isolada no Maciço Baturité.

: Céu variando de parcialmente nublado a sem nuvens com chuva isolada no Litoral Norte, Litoral do Pecém, Ibiapaba, norte do Sertão Central e Inhamuns, e alta possibilidade de chuva isolada no Maciço Baturité. Noite: Céu variando de parcialmente nublado a poucas nuvens em todas as macrorregiões com baixa possibilidade de chuva isolada no Litoral de Fortaleza e norte da Jaguaribana e com chuva isolada no Cariri.

Quinta-feira, 10/04/2025

Madrugada : Céu variando de parcialmente nublado a nublado com chuva e com possibilidade de trovoadas isoladas no Litoral de Fortaleza, Litoral do Pecém e no Maciço de Baturité. Na Jaguaribana, Cariri e no Litoral Norte, com chuva isolada.

: Céu variando de parcialmente nublado a nublado com chuva e com possibilidade de trovoadas isoladas no Litoral de Fortaleza, Litoral do Pecém e no Maciço de Baturité. Na Jaguaribana, Cariri e no Litoral Norte, com chuva isolada. Manhã : Céu variando de parcialmente nublado a nublado com chuva no centro-norte do estado, com possibilidade de trovoadas isoladas no Litoral de Fortaleza, Litoral do Pecém, Litoral Norte e no Maciço de Baturité.

: Céu variando de parcialmente nublado a nublado com chuva no centro-norte do estado, com possibilidade de trovoadas isoladas no Litoral de Fortaleza, Litoral do Pecém, Litoral Norte e no Maciço de Baturité. Tarde : Céu variando de parcialmente nublado a nublado com chuva no centro-norte do estado.

: Céu variando de parcialmente nublado a nublado com chuva no centro-norte do estado. Noite: Céu variando de parcialmente nublado a nublado com chuva na Jaguaribana e no Cariri, e baixa possibilidade de chuva isolada no Litoral de Fortaleza, Litoral Norte, Maciço de Baturité, Ibiapaba e sul do Sertão Central e Inhamuns.

Sexta-feira, 11/04/2025