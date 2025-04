'Gigantes do Mar': RioMar Fortaleza inaugura exposição imersiva com réplicas de tubarões em tamanho real

Tubarão-seda, tubarão-baleia, tubarão-da-groenlândia. Quantas espécies de um dos predadores mais "temidos" do oceano você conhece? A exposição imersiva "Gigantes do Mar", que chega ao shopping RioMar Fortaleza nesta semana e segue até 1º de junho, apresenta réplicas de algumas das principais, e em tamanho real.

A visitação ocorre na Praça de Eventos (Piso L1) de segunda-feira a sábado, das 10h às 22h, e aos domingos e feriados, das 13h às 21h.

O espaço também mostra ao público uma coleção de mandíbulas de tubarões, além de informações detalhadas sobre cada espécie — incluindo baleias e outros animais marinhos — e painéis interativos. "É uma experiência única que desperta curiosidade e fascínio pelo mundo marinho. As réplicas em tamanhos reais e os detalhes enriquecem ainda mais a jornada do visitante", pontua o superintendente do RioMar Fortaleza, Gian Franco.

Legenda: A exposição está aberta à visitação até o dia 1º de junho Foto: Divulgação

Os transeuntes também têm a possibilidade de fazer uma visita guiada para aprofundar sua compreensão sobre os gigantes.

Veja também Ceará Fortaleza terá passe gratuito do Bicicletar nesta segunda-feira (7), Dia Mundial da Saúde Ceará Cobra jiboia faz constantes visitas a campus do IFCE e é apelidada de ‘Madonna’

Experiência é inclusiva para pessoas com TEA

De acordo com o shopping, a atração contará com a "Hora Silenciosa", para garantir acessibilidade e conforto ao público com Transtorno do Espectro Autista (TEA). Nesses momentos, o ambiente terá redução de estímulos sonoros e visuais, garantindo conforto para quem tem hipersensibilidade sensorial.

A ação, porém, é prevista para ocorrer somente às quintas-feiras e aos sábados, com sessões às 9h e 9h30. E, para participar, é preciso agendar previamente a visita na plataforma Flugo.

Veja também Ceará Manicure cearense que usa fogo e inseto em unhas atrai atenção do rapper Snoop Dogg na internet: 'Jamais imaginei'

Serviço

Exposição 'Gigantes do Mar'

Data: até 1º de junho

Horário: segunda a sábado, das 10h às 22h; e domingos e feriados, das 13h às 21h

Local: Praça de Eventos, Piso L1, RioMar Fortaleza (R. Des. Lauro Nogueira, 1500 - Papicu, Fortaleza)

Acesso gratuito

"Hora Silenciosa" Exposição Gigantes do Mar

Datas: quintas-feiras e sábados, até o dia 1º de junho

Sessões: 9h e 9h30

Agendamento prévio: Flugo