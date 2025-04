Sorteio da 3ª fase da Copa do Brasil de 2025 acontece hoje: potes, horário e onde assistir

A Copa do Brasil de 2025 tem os confrontos da 3ª fase definidos nesta quarta (9), às 15h, através de um sorteio na sede da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), no Rio de Janeiro. Ao todo, 32 clubes participam, com o futebol cearense sendo representado por Ceará, Fortaleza e Maracanã.

O mata-mata concentra 20 times que estão na competição nacional desde a 1ª fase e foram avançando, além de 12 equipes que entram a partir desse momento por vaga obtida através de outros torneios: Botafogo, Palmeiras, Bahia, Internacional, Flamengo, São Paulo, Fortaleza e Corinthians (via Libertadores), CRB (vice-campeão da Copa do Nordeste 2024), Paysandu (campeão da Copa Verde 2024), Santos (campeão da Série B 2024) e Cruzeiro (via Série A do Brasileiro 2024).

No caso dos cearenses, as caminhadas de Ceará e Maracanã ocorreram com emoção. O time alvinegro estreou com vitória contra o Sergipe por 2 a 0, fora de casa, na 1ª fase, e depois arrancou empate com o Confiança-SE na Arena Castelão em 2 a 2, vencendo nos pênaltis por 3 a 0. Participando pela 1ª vez na história, o Maracanã teve um embate local na 1ª fase, quando empatou com o Ferroviário em 1 a 1, no Domingão, e venceu nas penalidades por 5 a 4. Na 2ª fase, registrou empate sem gols com o Ceilândia-DF, no mesmo estádio, superando o adversário por 4 a 3. Vale ressaltar que as duas primeiras fases da Copa do Brasil foram realizadas através de jogo único.

Regulamento

Na 3ª fase da Copa do Brasil, os times se enfrentam em jogos de ida e volta. O clube com melhor placar agregado, avança de fase. Em caso de igualdade, a classificação será definida nos pênaltis.

No calendário, as partidas estão previstas para ocorrer entre 30 de abril e 21 de maio. Nessa etapa, os participantes embolsam R$ 2,3 milhões, que podem subir para R$ 3,6 mi se avançar às oitavas.

No sorteio, a CBF dividiu os 32 participantes em dois potes com 16 em cada. A distribuição utiliza como critério o último ranking de clubes da entidade, com uma pontuação histórica de desempenho. No chaveamento, não há nenhuma restrição entre os confrontos, desde que seja Pote A x Pote B.

O mando de campo dos jogos também será sorteado no sorteio, logo após a definição dos embates.

Pote 1: Flamengo, São Paulo, Palmeiras, Corinthians, Atlético-MG, Athletico-PR, Fluminense, Botafogo, Fortaleza, Grêmio, Bahia, Internacional, Bragantino, Vasco, Santos e Cruzeiro.

Flamengo, São Paulo, Palmeiras, Corinthians, Atlético-MG, Athletico-PR, Fluminense, Botafogo, Fortaleza, Grêmio, Bahia, Internacional, Bragantino, Vasco, Santos e Cruzeiro. Pote 2: Ceará, Criciúma, CRB, Vila Nova, Operário-PR, Botafogo-PB, Brusque, Novorizontino, Paysandu, CSA, Náutico, Aparecidense, Retrô, Maringá, Capital-DF e Maracanã.

Onde assistir

O sorteio terá transmissão ao vivo do SporTV (canal fechado) e canal da CBF (YouTube).

Premiação da Copa do Brasil

1ª fase: R$ 1,5 milhão (Série A), R$ 1,3 milhão (Série B) e R$ 830 mil (demais clubes)

2ª fase: R$ 1,8 milhão (Série A), R$ 1,5 milhão (Série B) e R$ 1 milhão (demais clubes)

3ª fase: R$ 2,3 milhões

Oitavas de final: R$ 3,6 milhões

Quartas de final: R$ 4,7 milhões

Semifinal: R$ 9,9 milhões

Vice-campeão: R$ 33 milhões

Campeão: R$ 77 milhões

Sorteio da 3ª fase da Copa do Brasil de 2025