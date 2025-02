Sergipe x Ceará na Copa do Brasil: veja horário, onde assistir e escalações

Sergipe e Ceará entram em campo nesta quarta-feira (19), às 20h (horário de Brasília), na Arena Batistão, em Aracaju (SE), para disputar a primeira fase da Copa do Brasil 2025, em jogo único e eliminatório.

Esta será inclusive a primeira edição de uma mudança no regulamento da Copa do Brasil. A partir deste ano, em caso de empate nesta primeira fase, a partida irá para os pênaltis. Nos anos anteriores, a equipe visitante ficava com a classificação em caso de empate.

COMO CHEGA O CEARÁ

O Ceará chega motivado para esta partida, com uma sequência de seis jogos sem perder na temporada, sendo cinco vitórias e um empate. Na última partida, o Vovô empatou em 1 a 1 com o Confiança, pela fase de grupos da Copa do Nordeste.

Para esta partida, o técnico Léo Condé poderá contar com a presença do lateral-esquerdo Matheus Bahia. O jogador sofreu uma entorse no tornozelo no primeiro tempo da partida contra o Confiança, mas se recuperou a tempo e viajou com o grupo para Aracaju.

COMO CHEGA O SERGIPE

Já o Sergipe, adversário do Ceará e mandante nesta partida, vive um momento complicado na temporada. A equipe sergipana vem de duas derrotas consecutivas, para Confiança e Lagarto, ambos em jogos válidos pelo Campeonato Sergipano.

Por conta de uma confusão ocorrida em 2023, o jogo contra o Ceará não contará com presença de público. Isso porque, o duelo no estádio Batistão será de portões fechados, ou seja, sem presença de torcida após punição ao time sergipano.

ONDE ASSISTIR

A partida será transmitida por: Amazon Prime Video.

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Sergipe: William; Luis Roberto, Ramon, Lucão e Fernando Júnior; Adriano Júnior, Pedro Henrique, Léo Fernandes e Tsumita; Reny Max e Pedro Henrique.

Ceará: Bruno Ferreira; Fabiano Souza, Marllon, Ramon Menezes e Matheus Bahia; Richardson, Lourenço e Lucas Mugni; Fernandinho, Pedro Henrique e Aylon.

SERGIPE X CEARÁ | FICHA TÉCNICA