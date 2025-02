Ceará garante premiação milionária na Copa do Brasil com vaga na 2ª fase; veja valores

O Ceará avançou à 2ª fase da Copa do Brasil de 2025. A vaga foi conquistada nesta quarta-feira (19) ao eliminar o Sergipe com uma vitória por 2 a 0, no Batistão/SE, em Aracaju. O resultado positivo garantiu premiação milionária da Confederação Brasileira de Futebol (CBF) aos cofres alvinegros.

Com a classificação, a equipe embolsou R$ 1,8 milhão. O valor é acrescido de R$ 1,5 milhão pela participação. Deste modo, até o momento, já faturou R$ 3,3 milhões com a competição nacional.

Na 2ª fase, o regulamento também prevê jogo único. O time alvinegro encara o classificado do confronto Parnahyba-PI x Confiança-SE. Em campo, o Vovô disputa o prêmio de R$ 2,2 milhões.

Na história, o melhor resultado do Ceará pela Copa do Brasil foi durante 1994. Na época, se sagrou vice-campeão ao ser superado pelo Grêmio em uma final com polêmica de arbitragem. Já em 2025, o departamento de futebol definiu que a meta é chega, no mínimo, às oitavas de final do torneio.

Premiações da Copa do Brasil de 2025