Maracanã x Ferroviário: veja horário, onde assistir, palpites e prováveis escalações

Maracanã e Ferroviário se enfrentam neste sábado (15), pela disputa do 3º lugar do Campeonato Cearense. A partida acontece às 19 horas, no estádio Almir Dutra, em Maracanaú (CE). O confronto é em jogo único, e em caso de empate, a definição será em cobranças de pênaltis.

Como chegam as equipes

As duas equipes farão o confronto após terem sido eliminadas nas semifinais no último fim de semana. O Maracanã será mandante do jogo por ter feito melhor campanha na 1ª Fase do Estadual que o Ferroviário. Ambos fizeram 7 pontos, mas o Alvianil supera o Ferrão no saldo de gols (2 a 1).

O Ferroviário deve atuar com uma equipe 'alternativa' diante do Maracanã neste sábado. Isso porque, na terça-feira (18), a equipe entra em campo pela Copa do Nordeste contra o CRB, no estádio Rei Pelé, às 21h30 em Alagoas, jogando suas últimas fichas na competição. Com 4 pontos, o Ferrão está em 7º, mas se vencer ultrapassa o adversário, que está no G4 com 6.

O Maracanã vem empolgado após a histórica classificação para a 3ª Fase da Copa do Brasil, ao superar o Ceilândia nos pênaltis, na última quarta-feira (12). Após o confronto com o Ferroviário, só deve voltar a campo no dia 12 de abril, contra o Tocantinópolis-TO, pela 1ª rodada da Série D do Campeonato Brasileiro.

3º confronto

Será o 3º encontro entre as equipes em 2025. Pelo Cearense, o Ferrão venceu por 1 a 0 em jogo da 1ª Fase. Já pela Copa do Brasil, as equipes empataram em 1 a 1 no tempo normal e o Maracanã venceu nos pênaltis.

Cavichioli; Jeffão, João Cubas e Lucas Ramires; Rikelmy, João Vitor, Matheus Xavier, Janeudo e Pablo Alves; Samuel Almeida e Gustavo Barbosa. Técnico: Tiago Zorro