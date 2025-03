Sem Neymar, Seleção Brasileira se apresenta em Brasília para jogos da Eliminatórias

Jogadores e integrantes da comissão técnica da Seleção Brasileira começaram a se apresentar em Brasília para dar início à preparação para os jogos contra Colômbia e Argentina, pelas Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2026. Na noite de domingo (16), os atletas João Pedro, do Brighton, e Vanderson, do Monaco, foram os primeiros a chegar.

Esta é a Data FIFA que abre o ano de 2025 para o Brasil. A equipe comandada pelo treinador Dorival Jr. se reuniu pela última vez em novembro, quando enfrentou Venezuela e Uruguai.

“Depois de quatro meses, o sentimento é de alegria por reencontrar os companheiros. Esse ambiente é muito bom, é maravilhoso, é um ambiente alegre e de companheirismo. Que possamos agora reencontrar todos e começar logo o trabalho para esses dois jogos importantes”, destacou Vanderson, em entrevista à CBF TV.

Ainda nesta Data FIFA, o Brasil, além de encarar a Colômbia às 21h45 de quinta-feira (20), enfrentará a Argentina no dia 25, às 21h (de Brasília), no Monumental de Nuñez, em Buenos Aires.

“Serão dois jogos difíceis. A gente sabe o quão importante será somar (pontos) para o restante da competição. Acredito que fazendo o trabalho a gente terá bons resultados nessas duas partidas”, afirmou o lateral-direito.

Após Vanderson e João Pedro, juntaram-se à delegação André e Matheus Cunha, ambos do Wolverhampton, e Murillo, do Nottingham Forest. Guilherme Arana, do Atletico-MG, e Bento, do Al-Nasr, estão no hotel onde a Amarelinha está concentrada desde a manhã desta segunda-feira (17).

Os demais atletas convocados pelo treinador Dorival Jr. desembarcarão na capital federal ao longo desta segunda, data do primeiro treino, às 17h, no Bezerrão.

O estádio recebeu treinamentos na última passagem da Seleção em Brasília, em outubro do ano passado. A Seleção retornará ao Bezerrão na terça (18), no mesmo horário. Na véspera do embate com a Colômbia, Dorival realizará os últimos ajustes no Mané Garrincha, palco do jogo com a Colômbia, também às 17h.

No último encontro entre a Seleção e o torcedor brasiliense, o Brasil goleou o Peru por 4 a 0, com gols de Raphinha (2), Luiz Henrique e Andreas Pereira. Na ocasião, o Mané Garrincha recebeu mais de 60 mil pessoas, que fizeram a festa nas arquibancadas do estádio e apoiaram a equipe brasileira.