Com Endrick no lugar de Neymar, Dorival busca evolução da seleção contra Colômbia e Argentina nas Eliminatórias

A Seleção Brasileira se apresentou nesta segunda-feira (17) , em Brasília-DF, iniciando a preparação para os dois próximos jogos válidos pelas Eliminatórias da Copa do Mundo de 2026. Buscando subir na classificação - Brasil ocupa apenas o quinto lugar das qualificatórias da América do Sul -, o técnico Dorival Júnior analisou a fase atual da equipe às vésperas de enfrentar a Colômbia e a Argentina. Sem poder contar com Neymar, cortado, o treinador resolveu dar uma nova chance para Endrick, chamado para o lugar do atacante que sentiu a coxa e ficou de fora da relação final.

"As últimas três Datas Fifa foram fundamentais para que começássemos a buscar uma recuperação dentro da competição. Espero que continuemos evoluindo, com a seleção começando a encorpar dentro de uma competição tão importante e que requer um cuidado especial, principalmente neste momento, contra dois excelentes adversários", afirmou o treinador em entrevista à CBF TV. Precisando da vitória, Endrick tem como objetivo aumentar o poder de fogo do ataque da Amarelinha.

Pela tabela, o Brasil faz o primeiro jogo nesta quinta-feira (20), no estádio Mané Garrincha, na capital federal, diante dos colombianos. O segundo compromisso desta rodada dupla das Eliminatórias vai ser na próxima terça-feira (25). O clássico vai acontecer em Buenos Aires contra a líder isolada Argentina, sem Lionel Messi, que também foi cortado nesta segunda-feira (17).

Com uma campanha irregular, a Seleção Brasileira vem de empates contra a Venezuela e o Uruguai e tem apenas cinco vitórias em 12 rodadas. Este cenário de instabilidade se reflete na tabela. Os uruguaios vem em segundo lugar, seguido do Equador, em terceiro, e a Colômbia, que tem um ponto a mais que o Brasil (19 a 18), no quarta colocação.

"São equipes que vêm mantendo uma regularidade muito grande. A seleção colombiana está num processo de evolução, com jogadores que atuam no futebol brasileiro e outros pelo futebol mundial. A Argentina é a última seleção campeã do mundo. Esperamos estar muito bem preparados", comentou o Dorival sobre a partida contra a Argentina.

Para o primeiro jogo dos compromissos da Data Fifa, Dorival disse contar com a força das arquibancadas para voltar a vencer na competição. "Nós contamos com o apoio do torcedor, que com certeza vai estar presente e lotando o estádio Mané Garrincha", acrescentou o treinador.