Horóscopo do dia: Descubra o que seu signo revela para hoje, terça-feira (18/3)

A Lua segue seu curso no signo de Escorpião e se alinha com Marte em uma conversa intensa, cheia de energia transformadora. O dia pede ação. É hora de fazer os cortes necessários e recomeçar. Não dá mais para adiar, se esconder ou esperar. Você tem poder, mais do que imagina. O momento é de tomar as rédeas da própria vida, assumir seu espaço e se movimentar com confiança. Basta sair da inércia e permitir que sua força interior conduza os próximos passos. A pergunta do dia é: como você pode usar seu poder a seu favor?

Áries

As águas profundas da Lua em Escorpião pedem que você encare suas emoções e renove sua energia. Marte, seu regente, ativa sua casa da família e do passado, sugerindo que algo precisa ser resolvido nesse setor. É um dia para tomar coragem e cortar os laços com ressentimentos antigos, permitindo que uma nova história se desenhe.

Touro

Conversas importantes podem trazer revelações ou mudanças nos relacionamentos. A Lua ilumina sua casa das parcerias e Marte ativa sua comunicação, exigindo que você seja claro e assertivo. Se algo precisa ser dito, fale com coragem, mas sem perder a sensibilidade. Sua voz tem poder, use-a a seu favor.

Gêmeos

Seus hábitos e rotina pedem ajustes para que sua vida flua melhor. A Lua mexe na sua organização diária e Marte aciona sua casa financeira, indicando que pequenas mudanças podem impactar diretamente sua prosperidade. É hora de cortar desperdícios – de tempo, energia e dinheiro – e fortalecer aquilo que realmente importa.

Câncer

Seu brilho natural se intensifica hoje, e é um momento de autoconfiança. A Lua em Escorpião desperta sua criatividade e prazer, enquanto Marte no seu signo te impulsiona a agir com mais ousadia. Aproveite essa energia para expressar seus talentos, assumir o protagonismo e não ter medo de se destacar.

Leão

Seus alicerces internos estão passando por transformações. A Lua ativa sua casa da intimidade e das raízes, enquanto Marte pede movimento na sua área da espiritualidade. Que tal deixar para trás velhos padrões emocionais que já não fazem sentido? Esse é um dia para fortalecer sua conexão consigo e cultivar sua paz interior.

Virgem

O dia favorece aprendizados e trocas que podem trazer novas perspectivas. A Lua movimenta sua área do conhecimento e Marte aciona sua área dos grupos e amizades, sugerindo que é hora de se conectar a pessoas que impulsionam sua evolução. Invista em conversas produtivas e em ambientes que estimulem seu crescimento.

Libra

Seu senso de valor próprio está em evidência. A Lua mexe na sua área financeira e Marte movimenta sua carreira, trazendo a necessidade de agir com mais firmeza em seus projetos. É hora de cortar o que não tem mais retorno e investir naquilo que realmente faz sentido para seu crescimento.

Escorpião

Com a Lua no seu signo, você sente tudo com mais intensidade. Marte na sua casa das viagens e estudos pede que você se jogue em novas experiências, sem medo de errar. O dia traz a oportunidade de mudar suas crenças e abrir espaço para algo maior. Não tenha receio de explorar novos caminhos.

Sagitário

As transformações internas continuam a acontecer, e hoje é um dia de deixar o passado para trás. A Lua ativa sua casa das finalizações, enquanto Marte movimenta sua casa dos recursos compartilhados, sugerindo cortes e recomeços. Livre-se de tudo o que está drenando sua energia e confie no novo ciclo que se inicia.

Capricórnio

Relacionamentos e conexões ganham destaque hoje. A Lua mexe na sua casa das amizades e Marte na sua casa dos compromissos, pedindo que você tome decisões sobre suas relações. Quem realmente soma na sua vida? Seja sincero com seus sentimentos e não tenha medo de cortar laços que já não fazem sentido.

Aquário

O dia pede ação e estratégia no seu trabalho e na sua rotina. A Lua movimenta sua casa da carreira e Marte aciona sua casa da saúde, sugerindo que você precisa equilibrar sua energia entre produtividade e autocuidado. Se algo precisa ser transformado na sua rotina, hoje é o momento certo para começar.

Peixes

A Lua ativa sua expansão e Marte seu prazer e criatividade, formando um convite para se expressar mais livremente. Hoje é um dia para ousar e sair da zona de conforto. Seja aprendendo algo novo, explorando um talento ou se permitindo viver algo diferente, use essa energia para alimentar sua inspiração e escreva, crie.

*Julianna Formiga é astróloga, terapeuta de caminhos, professora e jornalista. Atende e ministra cursos, palestras e jogos de autoconhecimento para empresas e escolas. Mestre em Semiótica das Mídias e em Reiki, além de Terapeuta Holística, desenvolveu a Cartografia da Alma com objetivo de orientar os caminhos de quem busca alinhar o seu ser e fazer no mundo.