Vitrine do Seu Fifi, volta de aliada do paredão e liderança: irmão de Renata Saldanha analisa semana da sister no BBB 25

Depois de vencer a Prova do Líder dessa quinta-feira (20), poucos dias após ser escolhida pelo público para a inédita Vitrine do Seu Fifi, a cearense Renata Saldanha consolida sua segunda semana consecutiva de protagonismo no Big Brother Brasil 25.

Para os familiares da bailarina, a participação dela na dinâmica foi positiva, principalmente por validar percepções que ela já estava tendo sobre os aliados e concorrentes no game. "Tentamos passar as informações necessárias para que a Renata pudesse se jogar mais, para que os laços dela pudessem se fortalecer", disse Rafael Saldanha, irmão da participante, nesta sexta-feira (21), em entrevista para o quadro "Deu o Que Falar", no programa "A Hora da Verdinha", na Verdinha FM e na TV Diário.

Rafael acredita que a volta de Eva do último paredão também foi importante para validar as informações que Renata recebeu na Vitrine do Seu Fifi, que indicavam que Gracyanne era uma das participantes com mais probabilidade de sair da casa naquela semana.

A Eva ficando na casa deu essa validação que elas buscavam. Para a gente, foi muito bom. Elas precisavam disso. Mas elas, graças a Deus, também conseguiram entender que aquela informação era válida somente para esta semana. Virou a semana, virou o jogo". Rafael Saldanha Irmão de Renata do BBB 25

O irmão da bailarina também comemorou a liderança recém-conquistada por ela: "São duas semanas no protagonismo".

Veja também Zoeira Quem está no VIP e Xepa do BBB 25? Veja divisão da líder Renata Zoeira Quem comprou o Poder Curinga no BBB 25? Veja dinâmica desta semana (21/03)

Embates consolidados e relacionamentos rompidos

Na entrevista, Rafael considerou que as informações levadas por Renata para a casa geraram indisposições necessárias no último Sincerão, e que mudaram a perspectiva do público sobre outros jogadores, especialmente do Quarto Fantástico — atual Nordeste, do qual a irmã faz parte.

Ele comentou, ainda, sobre o paredão entre Eva, Gracyanne e Daniele Hypólito, que terminou com a eliminação da influenciadora com 51,38%. "Nós, como torcedores, fãs, fizemos nossa parte, votamos. Foi um paredão difícil, onde as torcidas dos outros competidores quiseram tirar a Eva, justamente, para tentar mostrar que aquela informação [recebida por Renata na Vitrine] não era tão válida. Mas, conseguimos lutar bem, entendemos que elas estão conseguindo jogar bem", opinou.

Legenda: Renata se posicionou contra adversários no Sincerão Foto: Reprodução/TV Globo

No entendimento de Rafael, a dinâmica também marcou o rompimento do relacionamento da irmã com Delma e Vinícius, por quem, até então, ela nutria carinho. "Confirmaram algumas informações que tornavam inválidos esses relacionamentos, porque eles estavam falando por trás, combinando voto, já tinham estratégias contra elas", comentou ele.

Apesar de parte do público pedir o rompimento das bailarinas, também, com os gêmeos João Gabriel e João Pedro e com Maike, Renata tentou unir o grupo para que, juntos, montassem estratégias para fugir do paredão. "Ainda que as opiniões dissessem que os irmãos e o Maike estavam 'mortos' no jogo, eram plantas, poderiam sair facilmente, a Renata tentou trazê-los paro jogo e não abandoná-los", entendeu Rafael.

Veja também Zoeira Vinicius explica o que significa 'pomba suja', termo que usou para se referir a Renata e Eva no BBB 25 Zoeira João Pedro, do BBB 25, passa mal e é atendido por médicos no confessionário

Desconfianças dos gêmeos

João Gabriel e João Pedro seguem desconfiados de que Renata e Eva não contaram tudo o que foi dito sobre eles na Vitrine do Seu Fifi. Na última Festa do Líder, João Pedro chegou a se desentender com Eva e dizer que não jogaria mais com a bailarina, somente com seu irmão, João Gabriel, com Renata e com Maike.

Para Rafael, os gêmeos não receberam "bem" as informações levadas por Renata por ainda não terem maturidade suficiente. "A diferença de idade do Maike para o João Gabriel e o João Pedro permitiu que ele fosse mais maduro para receber essa opinião pública e se recolocar no jogo. [...] Desde então, ele tem tomado o embate dele, tem jogado mais, se posicionado. [...] João Pedro e João Gabriel não conseguiram lidar muito bem. A gente vem acompanhando desde o início do programa, um pouco mais de emoção, eles não conseguem lidar muito bem com algo que não concordam, independentemente de ser para o crescimento deles", opinou o familiar da sister.

Legenda: Renata e João Pedro tiveram conversa séria na Festa do Líder Guilherme Foto: Reprodução/TV Globo

No entanto, Rafael acredita que os gêmeos também cresceram no game e entenderam que precisam se posicionar melhor.

Veja também Ceará Governo do Ceará faz publicação após comentários xenofóbicos contra Eva e Renata, do BBB 25

Onda de 'hate' nas redes sociais

Sobre a onda de "hate" que Renata e Eva têm recebido nas redes sociais nas últimas semanas, especialmente a professora de dança, Rafael disse que tudo está sendo acompanhado com cuidado e que a equipe de mídias percebeu que os ataques são direcionados a desmerecê-la como "pessoa", não como jogadora.

"Não tem nada a ver com o jogo. As pessoas projetam suas opiniões, suas experiências de vida, nela, tentando torná-la uma pessoa vil, descredibilizar tudo o que ela fez e o sentimento que ela teve pelas pessoas da casa, como na situação da Delma, com os gêmeos, com o Vinícius", citou.

A mãe da bailarina, Eulália, inclusive, não tem sido informada sobre tudo o que dizem sobre a filha na internet. "Minha mãe é uma pessoa muito religiosa, então, a gente faz um filtro para ela. Nós estamos vendo uma jogadora do Ceará no Big Brother, ela está vendo a filha dela em rede nacional, pessoas falando dela, não tem como ser tão racional. Há muita emoção. Minha mãe se preocupa, quer saber como ela está. [...] Ela assiste aqueles cortes [de cenas] no fim do dia, mas não fica acompanhando pay-per-view e não acessa tanto redes sociais, que é onde se multiplicam mais esses tipos de comentários", comentou Rafael.

"A gente entende que são fãs passionais que fazem isso, que se excedem", completou o irmão da participante.