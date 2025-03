Hailey Bieber posta foto do filho com Justin Bieber usando camisa do Brasil

A modelo Hailey Bieber, de 28 anos, mostrou, através das redes sociais, neste sábado (22), o filho Jack Blues, fruto do relacionamento dela com Justin Bieber, usando um exemplar da camisa da seleção brasileira, com direito ao sobrenome dos pais escrito atrás.

A fofura foi compartilhada no dia em que o pequeno comemorou 7 meses de vida. “O tempo está voando tão rápido”, escreveu a mãe nos stories do Instagram.

Conexão com o Brasil

Hailey tem uma conexão para lá de especial com nosso país: é que sua avó materna, Kennya Deodato, é brasileira. A modelo, que cresceu nos Estados Unidos, se orgulha de suas raízes sul-americanas, fazendo frequentes menções em entrevistas.

O bebê também apareceu no perfil do pai. Justin compartilhou um desabafo sobre “crise de raiva”, e, dentre as imagens, ele mostrou o filho de bruços, em frente a um telão.

Horas depois, ele desabafou: "Acho que às vezes me odeio quando sinto que começo a me tornar inautêntico. Então lembro que todos nós somos levados a pensar que não somos o suficiente, mas ainda odeio quando mudo a mim mesmo para agradar às pessoas."

Um dia antes, o cantor compartilhou um story da amada, postado meses atrás, em que ela reflete sobre lidar com insegurança e ansiedade.

"Eu tive mais dias do que posso contar em que me vi navegando pelo Instagram me comparando, comparando minha aparência, sentindo que não sou boa o suficiente, sentindo que me faltam tantas coisas e realmente lutando para ter confiança em quem eu sou porque eu constantemente sinto que não sou boa o suficiente. Cada dia é uma batalha de confiança para mim", dizia a publicação de Hailey.

O casal sofre rumores sobre instabilidade na relação. Segundo especulações, Justin estaria enfrentando novamente o abuso de drogas e problemas de saúde mental. Como resposta, ele vem com frequência compartilhando reflexões e “dumps”, coleções de fotos.