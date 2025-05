Filha de Gugu oficializa casamento com piloto nos Estados Unidos

Uma das filhas do apresentador Gugu Liberato, Sofia Liberato, de 21 anos, oficializou a união em solo americano com o brasileiro e piloto de drift Gabriel Gravino. Ela publicou as imagens do momento do Instagram. No ensaio, a jovem aparece com um vestido branco.

“E é só o começo…", escreveu Sofia na legenda. Ela e Gabriel moram juntos nos Estados Unidos desde 2023.

Há alguns dias, a dupla também exibiu nas redes sociais sua nova aquisição: uma Ferrari, modelo 458 Italia vermelho, avaliada em cerca de R$ 2,5 milhões.

Veja também Zoeira Nasce Zuri, primeira filha de Ludmilla e Brunna Gonçalves Zoeira Bruno Gagliasso faz as pazes com a mãe após desavenças políticas

Sofia é irmã gêmea de Marina e irmã de João Augusto. Os três são filhos de Gugu com Rose Miriam.