Bruno Gagliasso faz as pazes com a mãe após desavenças políticas

O ator Bruno Gagliasso publicou nas redes sociais, nessa terça-feira (13), uma foto ao lado da mãe, Lúcia Gagliasso, confirmando que os dois reataram a relação. Eles estavam afastados há anos devido a desavenças políticas.

Em 2023, ao ser questionado sobre a relação dos dois, ele respondeu ao Extra: “Estou fora”.

A ruptura aconteceu porque Lúcia apoiou a candidatura do filho Thiago Gagliasso a deputado pelo PL, partido do ex-presidente Jair Bolsonaro. Ela também se lançou como candidata a vereadora do Rio de Janeiro pelo mesmo partido, mas acabou não sendo eleita.

Bruno, aliás, continua afastado do irmão Thiago. Eles não se falam há sete anos.

Em abril, Thiago fez um post em homenagem a Bruno no Instagram. "Hoje é aniversário do meu irmão. Apesar das nossas divergências políticas, de eu não poder abraçá-lo há 7 anos, termos ideologias distintas, lá na frente, se Deus quiser, vamos resolver essa situação. Ele sabe que sempre poderá contar comigo, independente de qualquer coisa, assim como eu sempre contei com ele", escreveu, na ocasião.

Bruno continua sem seguir o irmão e a mãe nas redes sociais.