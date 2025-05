Empresa de Viola Davis vai co-produzir filme sobre Daiane dos Santos

Fã de carteirinha do Brasil e de seus talentos, a atriz norte-americana Viola Davis está envolvida em um filme sobre a Daiane dos Santos, ex-ginasta brasileira que foi nove vezes vencedora de medalhas de ouro ao longo da carreira. As informações foram divulgadas pela Variety na terça-feira (13).

Segundo a publicação, “A menina que voa”, como vem sendo chamado o longa, será co-produzido pela Ashé (Axé) Ventures, produtora audiovisual lançada por Viola e seu marido Julius Tennon no fim do ano passado no Brasil. A Ashé se somará à Maria Farinha Filmes, produtora da América Latina responsável pela cinebiografia.

Enredo do filme

O roteiro do filme se passa entre os anos 1990 e 2000. Assinado por Janaina Tokitaka e Flávia Vieira, o argumento deve girar em torno dos bastidores da ginástica, focando na trajetória da primeira ginasta negra do Brasil a conquistar uma medalha em um campeonato mundial de ginástica artística.

A produção baseada em Daiane deverá tratar ainda de como a atleta enfrentou o racismo e os obstáculos até se tornar um ícone global por meio de seu “desafio frente às expectativas físicas, mentais e estéticas de sua época”, como anunciou a produtora. O filme ainda não teve a data de lançamento divulgada.

'Um case global'

“Estamos em um momento muito especial para o Brasil, em que o público busca novos heróis. Temos a oportunidade de fazer deste projeto um grande case local, mas acima de tudo, global”, disse Maurício Mota, coprodutor e sócio da Ashé Ventures, à Variety.

Vencedora do Emmy, Grammy, Oscar e Tony, Viola mantém uma relação profunda e afetuosa com o Brasil. Ela esteve por aqui em abril deste ano. A atriz esteve no Pão de Açúcar, no Rio de Janeiro, e distribuiu simpatia na Urca, durante um evento de lançamento de "G20", filme protagonizado por ela e que estreou no Prime Video.

Além do filme sobre Daiane, a produtora de Viola está envolvida em uma adaptação de "O Beijo no Asfalto", peça de Nelson Rodrigues, para o cinema e para o teatro nos Estados Unidos, em parceria com o produtor brasileiro Maurício Mota.