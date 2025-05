Previsão do signo de Capricórnio para hoje, 15 de maio

A Lua começa o dia em Sagitário em oposição a Júpiter e em quadratura com os Nodos Lunares. É como se estivéssemos diante de um leque de possibilidades, mas sem conseguir escolher com clareza. O excesso de opções pode gerar ansiedade ou impulsividade. O céu pede que a gente aprenda a conviver com os outros, com os limites e também com as próprias contradições. À noite, a Lua entra em Capricórnio, e as emoções se tornam mais sérias e exigentes. Talvez o que você queria não aconteça do jeito esperado — mas tudo que amadurece, transforma.

Signo de Capricórnio hoje

Com a Lua entrando no seu signo, as emoções ganham peso. É como se tudo pedisse mais seriedade e menos distração. Honre o que você sente, mas não perca de vista o que é realmente essencial para seguir em frente com maturidade.

*Julianna Formiga é astróloga, terapeuta de caminhos, professora e jornalista. Atende e ministra cursos, palestras e jogos de autoconhecimento para empresas e escolas. Mestre em Semiótica das Mídias e em Reiki, além de Terapeuta Holística, desenvolveu a Cartografia da Alma com objetivo de orientar os caminhos de quem busca alinhar o seu ser e fazer no mundo.