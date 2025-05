CAPTEI: ALECE homenageia a FIEC celebrando 75 anos de desenvolvimento e inovação no Nordeste

Na noite de terça-feira, 13, a Assembleia Legislativa do Estado do Ceará (Alece) sediou uma sessão solene em homenagem aos 75 anos da Federação das Indústrias do Estado do Ceará (FIEC). A iniciativa, promovida pelos deputados Romeu Aldigueri, presidente da ALECE, e Salmito Filho, contou com o apoio de outros parlamentares e teve como objetivo reconhecer a importância da FIEC no fortalecimento da economia cearense.

Por lá, o 1º vice-presidente da FIEC, Carlos Prado; o vice-presidente, André Montenegro; diretores e conselheiros da Federação da Indústria, presidentes de sindicatos associados à Federação, parlamentares, secretários, empresários, convidados e a imprensa.

Durante a cerimônia, foram homenageados o atual presidente, Ricardo Cavalcante, além de todos os ex-presidentes da entidade.

O deputado Salmito (PSB) enfatizou o papel vital da FIEC no desenvolvimento industrial do estado.

O Ceará fortaleceu sua indústria, e a FIEC teve papel decisivo nesse processo de industrialização do estado. (...) Sou testemunha do compromisso das lideranças da Federação e de seu papel fundamental na geração de emprego e renda, contribuindo para a transformação da nossa sociedade"

Fundada em 1949, a FIEC se destaca como uma das principais instituições do setor produtivo nordestino. Seu Sistema, que inclui o SESI, SENAI e o IEL, tem sido essencial em iniciativas de qualificação, atração de investimentos e sustentabilidade.

“O setor industrial cearense cresce até o triplo da média nacional. Há um diálogo regular, republicano e respeitoso com quem ocupa o Palácio da Abolição, há preocupação com ESG por parte da FIEC, há responsabilidade social e fiscal por parte do Estado. E a Assembleia Legislativa será parceira de tudo isso.”

A proposta de homenagem foi coassinada por vários deputados, simbolizando um apoio coletivo no parlamento.

“Por mais esse reconhecimento, expresso o meu muito obrigado a todos os parlamentares. Esses gestos dos nobres deputados reafirmam o compromisso do Legislativo cearense com o fortalecimento não apenas da indústria, mas de todo o setor produtivo, na construção de um modelo de desenvolvimento que possa ser, de fato, sustentável”

