Juiz revisa prisão perpétua de irmãos Menendez; veja quais os próximos passos após decisão

Os irmãos Lyle e Erik Menéndez, presos pelo assassinato dos pais em 1989, tiveram a sentença revisada pela Justiça dos Estados Unidos nesta terça-feira (13). Nos anos 1990, eles foram condenados à prisão perpétua, sem direito à liberdade condicional, no entanto, após uma cruzada jurídica que ganhou força com o apoio da opinião pública, o juiz Michael Jesic alterou a sentença para uma de 50 anos ou prisão perpétua, o que permite um pedido de liberdade condicional.

Na audiência, realizada por meio de uma chamada de vídeo da prisão em San Diego, onde os irmãos estão reclusos, eles assumiram a responsabilidade do crime que chocou os Estados Unidos e virou série da Netflix.

"Matei minha mãe e meu pai. Não tenho desculpas. Assumo toda a responsabilidade de minhas escolhas [...] A escolha de apontar uma arma para minha mãe e meu papai, de recarregar, de correr e me esconder, e de fazer tudo o que podia para conseguir escapar", disse Lyle, de 57 anos, segundo jornalistas presentes no tribunal.

Já Erik, de 54 anos, afirmou estar consciente de suas ações. "Atirei cinco vezes contra meus pais, e fui atrás de mais munição. Menti para a polícia, para a minha família. Sinto muito", contou.

O que aconteceu com irmãos Menendez?

Os irmãos travam uma intensa campanha judicial há anos, que ganhou fôlego graças ao sucesso da série que conta a história do caso na Netflix.

Nesta terça, vários familiares dos irmãos Menéndez imploraram ao juiz pela libertação deles, argumentando que os homens que estavam perante a Justiça hoje não eram os mesmos que cometeram o crime contra os pais, José e Kitty Menéndez, em 1989. Na época, eles foram condenados à prisão perpétua, sem direito à liberdade condicional.

"Acreditamos que 35 anos são suficientes", disse Anamaria Baralt, prima dos Menéndez. "Nossa família os perdoou. Eles merecem uma segunda oportunidade", acrescentou.

O advogado dos irmãos, Mark Geragos, disse que a decisão prova que a "redenção é possível".

Hoje, a decisão da Justiça permitirá aos irmãos que eles continuem a cruzada jurídica em busca de uma junta de liberdade condicional. Uma audiência está prevista para o próximo mês.

Por que os irmãos Menendez mataram os pais?

O brutal assassinato do magnata de origem cubana e de sua esposa, José e Kitty Menéndez, abalou os Estados Unidos em 1989. Os irmãos, à época com 21 e 18 anos, atiraram contra os pais a sangue-frio enquanto eles assistiam televisão em sua luxuosa mansão em Beverly Hills. Atiraram várias vezes contra o pai e recarregaram as armas para também assassinar a mãe.

Inicialmente, eles tentaram criar um álibi e culparam a máfia pelo assassinato violento. No entanto, após a confissão de Erik para seu terapeuta, as autoridades efetuaram a prisão dos dois.

Em um julgamento com massiva cobertura da mídia, a defesa alegou que o crime foi consequência de anos de abuso psicológico e sexual pelas mãos de um pai violento e de uma mãe negligente, que era conivente com as agressões.

A Promotoria os acusou de planejar o duplo homicídio para se apossar de uma herança milionária. Um primeiro júri não alcançou um veredicto unânime, mas o segundo julgamento terminou com a condenação à prisão perpétua dos irmãos.