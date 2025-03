Quem saiu do The Masked Singer neste domingo (23/03)? Veja quem eram 'Tieta' e 'Juma'

O décimo primeiro episódio da quinta temporada de The Masked Singer Brasil, o penúltimo desta edição, foi ao ar neste domingo (23), na TV Globo, com grandes emoções: além da revelação de dois personagens mascarados, o programa decidiu o trio que irá disputar a grande final do reality, no próximo domingo (30).

A primeira eliminação, decidida pelo público, revelou quem estava fantasiada de Tieta – a atriz Cláudia Ohana, que interpretou a personagem na primeira fase da novela de mesmo nome, em 1989.

Legenda: Eliana e Cláudia após revelação de 'Tieta' Foto: Reprodução/Globoplay

Antes da revelação, o nome da artista foi unanimidade entre os seis jurados, que logo reconheceram a inconfundível voz de Cláudia. Desta vez, ela interpretou "Ave Maria" e "Carinhoso".

"Dei tudo de mim aqui nesse palco", comentou a atriz, após ser revelada. Ela aproveitou o momento para relembrar a trajetória da mãe, Nazareth Ohana, primeira mulher brasileira a trabalhar como montadora no cinema, e como ela a influenciou. "Eu vim daí, eu vim do cinema, eu faço parte do circo", brincou.

Legenda: Cláudia Ohana também interpretou 'Ave Maria' e 'Carinhoso' após eliminação Foto: Reprodução/Globoplay

A atriz ainda destacou a emoção de dar a vida à Tieta novamente, por meio da fantasia. "Escolher as músicas e estar aqui brincando de Tieta é muito gratificante, muito legal", contou. Ela também ressaltou desafios de cantar e interpretar com o figurino.

"Você não consegue respirar direito. Na primeira vez, você realmente dá uma 'panicada', porque dá uma certa claustrofobia, você não enxerga, você não respira, você não se mexe muito", lembrou. "Mas chegando no palco, você fica louca e quer fazer tudo", completou.

Duelo decidiu finalistas do programa

Legenda: Sol e Juma duelaram pela última vaga na final Foto: Reprodução/Globoplay

Após a revelação de Cláudia Ohana, um duelo entre as personagens Sol e Juma decidiu quem seria a última eliminada do programa e quem se juntaria aos personagens Foguinho e Odete Roitman na grande final.

Muito elogiada pelos jurados, a performance teve como trilha sonora "Força Estranha", em homenagem à cantora Gal Costa, e terminou com a vitória de Sol.

Legenda: Eliana e Giovana Cordeiro, última eliminada do The Masked Singer Brasil 2025 Foto: Reprodução/Globoplay

Em seguida, foi revelado que Juma era a atriz Giovana Cordeiro, que interpretou "Maria Maria". Esse havia sido o palpite dos jurados Belo, Sabrina Sato e Silvero Pereira.

A atriz, que participou do primeiro capítulo do remake de Pantanal, relembrou a passagem pela novela e comentou como foi a preparação para viver Juma no The Masked Singer.

Legenda: Giovana Cordeiro era a 'Juma' da temporada Foto: Reprodução/Globoplay

"Eu chegava no meu hotel e ficava ensaiando sem a roupa, mas [pensava] assim: eu tenho que correr assim, como o pé é grande; eu não posso jogar a cabeça para trás, senão eu vou cair. Tinha toda uma matemática - centro do corpo, contração - para conseguir fazer tudo, porque eu gosto dessa expressividade no palco e eu queria muito trazer isso pra Juma", comentou a atriz.

"Essa foi a experiência claustrofóbica mais libertadora da minha vida", completou, brincando.

Temporada especial

Apresentado por Eliana, o programa está na quinta temporada, e é recheado de personagens de novelas globais em comemoração aos 60 anos da emissora.

No episódio deste domingo, a competição teve como jurados Belo, Dani Calabresa, Tony Ramos, Sabrina Sato e Cauã Reymond, além da presença de Silvero Pereira, vencedor da quarta edição do The Masked Singer Brasil.