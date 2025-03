Quem saiu do The Masked Singer neste domingo (16/03)? Veja quem era Candinho

O décimo episódio da quinta temporada de 'The Masked Singer Brasil' foi ao ar neste domingo (16), na TV Globo, e revelou a identidade de mais um mascarado. Desta vez, o público descobriu quem estava por baixo da fantasia de "Candinho".

Desmascarado, o ator e ex-BBB Douglas Silva comentou que a experiência no programa foi "maravilhosa, única e desafiadora". "Me dediquei ao máximo para ter uma boa performance no palco, para ser justo com o tempo que as pessoas dedicaram ali para criar uma coreografia, para cuidar de mim. Foi muito bom", elogiou ele.

O maior desafio para o participante foi performar utilizando a fantasia, que é pesada. "Aquela roupa tinha quatro camadas. Era espuma, lycra, vários tecidos", disse o artista, que acreditava ter chances de ir até a final.

Quem é 'Candinho' na Globo?

"Candinho" é o protagonista da novela "Êta Mundo Bom", que foi ao ar em 2016 na TV Globo. O personagem foi interpretado por Sérgio Guizé.

Temporada especial

Apresentado por Eliana, o programa está na quinta temporada, e é recheado de personagens de novelas globais em comemoração aos 60 anos da emissora.

Os jurados são Belo, Tatá Werneck, Tony Ramos, Sabrina Sato e Rodrigo Sant'anna.