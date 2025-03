Previsão do signo de Capricórnio para hoje, 16 de março

A semana que se inicia pede recomeços e redirecionamentos. O céu nos convida a ajustar as velas e encontrar novas direções, mas esse processo pode vir acompanhado de alguns desconfortos. A Lua em Libra faz quadratura com Marte e, em seguida, se opõe a Quíron, trazendo tensão, irritação e feridas que podem ser cutucadas. É um dia para observar onde a falta de equilíbrio está pesando e evitar reações impulsivas. O desconforto de hoje pode ser a faísca necessária para iniciar um movimento de cura.



O conselho do dia é lembrar que, mesmo quando tudo parece incerto, há um fluxo natural guiando os passos. Não se prenda às dúvidas, confie no caminho e permita que a vida mostre a direção. O que hoje parece um impasse pode, na verdade, estar abrindo espaço para algo maior.

Signo de Capricórnio hoje

Pressões externas podem fazer você questionar seu caminho profissional ou sua posição no mundo. O dia pede paciência para entender o que precisa de realinhamento. Confie no seu tempo e na sua construção, sem se comparar com os outros.

*Julianna Formiga é astróloga, terapeuta de caminhos, professora e jornalista. Atende e ministra cursos, palestras e jogos de autoconhecimento para empresas e escolas. Mestre em Semiótica das Mídias e em Reiki, além de Terapeuta Holística, desenvolveu a Cartografia da Alma com objetivo de orientar os caminhos de quem busca alinhar o seu ser e fazer no mundo.