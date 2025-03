'Momento de provação', diz Papa Francisco sobre internação há um mês

Com um mês de internação por problemas respiratórios, o papa Francisco afirmou que está "passando por um momento de provação" com um físico "frágil". A fala do pontífice foi divulgada pelo Vaticano em mensagem do Ângelus, neste domingo (16).

"Enquanto atravesso este momento de provação", "uno-me a tantos irmãos e irmãs doentes: frágeis, assim como eu neste momento", escreveu o religioso argentino de 88 anos, que se recupera de uma pneumonia bilateral no hospital Gemelli, em Roma.

"Nosso corpo está frágil, mas, mesmo assim, nada pode nos impedir de amar, rezar, nos doar e estar presentes uns para os outros", acrescentou o papa.

O último boletim médico, divulgado na noite de sábado pelo Vaticano, informou que o estado de saúde do papa continua "estável", mas que ele ainda precisa seguir com o tratamento no hospital, apesar da "melhoria gradual".

Sem previsão de alta

Desde sua última forte recaída, em 3 de março, seu estado vem melhorando progressivamente. Na segunda-feira, os médicos deixaram de considerar o quadro como crítico, mas ainda não há previsão de alta. O Vaticano indica que a recuperação será lenta.

Esta é a quarta e mais longa internação de Francisco em seus 12 anos de pontificado, aumentando as preocupações sobre sua continuidade à frente da Igreja Católica. Nos últimos tempos, ele tem descartado renunciar, como fez seu antecessor Bento XVI em 2013.

