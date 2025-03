Incêndio em boate deixa 51 mortos e mais de 100 feridos na Macedônia do Norte

Um grande incêndio em uma casa noturna na cidade de Kocani, no leste da Macedônia do Norte, ocasionou a morte de 51 pessoas, além de ferir outras 100, na madrugada deste domingo (16). As informações foram divulgadas pela emissora MRT, agência estatal do país europeu.

O fogo começou por volta das 2h35, durante um show de um grupo pop local, disse o ministro Panche Toshkovski, em coletiva de imprensa. Ele declarou que os jovens frequentadores da boate Pulse usaram pirotecnia que fez com que o telhado pegasse fogo.

As causas do incêndio estão sendo investigadas. As autoridades afirmaram que uma pessoa foi presa, mas não detalharam o motivo da detenção.

Mais de mil pessoas em boate

Citando o Ministério do Interior, a agência de notícias estatal MIA informou que cerca de 1,5 mil pessoas estavam assistindo ao show na boate Pulse durante uma apresentação do DNK, uma dupla de hip-hop popular no país.

Na rede social X, o primeiro-ministro da Macedônia do Norte, Hristijan Mickoski. escreveu: "Este é um dia difícil e muito triste para a Macedônia. A perda de tantas vidas jovens é irreparável, e a dor das famílias, entes queridos e amigos é imensurável".