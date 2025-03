Ainda internado, Papa Francisco aprova início de implementação de reformas na Igreja Católica

Diretamente do Hospital Gemelli, em Roma, o papa Francisco aprovou o início de um acompanhamento da fase de implementação do Sínodo, que vai culminar em uma Assembleia Eclesial no Vaticano, em 2028. A aprovação foi dada por Francisco na última terça-feira (11) e divulgada pelo Vaticano neste sábado (15), em uma carta do secretário-geral do Sínodo, cardeal Mario Grech, enviada aos bispos. Nesse processo de três anos, serão consideradas reformas para a Igreja Católica.

O Sínodo da Sinodalidade foi convocado por Francisco em 2021 para debater o futuro da Igreja e seguiu até 2024, com o tema “Por uma Igreja sinodal. Comunhão, participação, missão”. Ele chegou ao fim com a elaboração de um documento com indicações ao papa que agora deverá ser implementado.

O texto foi aprovado na íntegra em outubro do ano passado. Segundo informações da Folha de S.Paulo, o documento diz que “não há razões que impeçam as mulheres de assumirem papéis de liderança na Igreja” e pede a continuidade da discussão sobre o diaconato feminino.

A fase de implementação aprovada na última semana terá um cronograma com encontros de avaliação que serão realizados em 2027 e 2028. Segundo o cardeal Grech, ela não deve ser entendida como “uma simples aplicação de diretrizes vindas de cima”, mas “um processo de recepção” do documento final, com sua adaptação às culturas locais e às necessidades das comunidades.

“Esse caminho envolverá as Dioceses e Eparquias, Conferências episcopais e Estruturas hierárquicas das Igrejas Orientais Católicas, bem como seus agrupamentos continentais, que também terão o cuidado de envolver institutos de vida consagrada, sociedades de vida apostólica, associações de leigos, movimentos eclesiais e novas comunidades presentes em seus territórios”, explica a carta de Grech.

Um desses eventos será o Jubileu das equipes sinodais, marcado para o próximo mês de outubro. Segundo o cardeal, trata-se de um encontro importante que inscreve “o compromisso com uma Igreja cada vez mais sinodal no horizonte da esperança que não engana”.

O cronograma de atividades também inclui a realização, em 2027, de assembleias de avaliação nas dioceses, eparquias, Conferências Episcopais nacionais e internacionais, Estruturas Hierárquicas Orientais e outros agrupamentos de Igrejas.

O primeiro e o segundo semestre de 2028 serão designados para as Assembleias Continentais de Avaliação e para a publicação do Instrumentum laboris da Assembleia Eclesial de outubro.

Estado de saúde do papa Francisco

O boletim sobre a saúde do papa Francisco publicado pela Santa Sé neste sábado (15) aponta que a condição clínica permaneceu estável, “confirmando o progresso observado na última semana”.

“A oxigenoterapia de alto fluxo continua, reduzindo gradualmente a necessidade de ventilação mecânica não invasiva durante a noite”, continua o comunicado. Francisco ainda precisa de tratamento médico hospitalar e de fisioterapia motora e respiratória, que têm mostrado “melhoras graduais e contínuas”.

“Segundo informado, o Papa passou a maior parte do dia entre tratamento, oração, descanso e um pouco de trabalho. Amanhã, o Angelus será divulgado como nos domingos anteriores”, complementa.

