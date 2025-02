Igreja em Fortaleza terá missas em inglês, espanhol e até latim; saiba onde e quando

Em programação alusiva ao Jubileu da Igreja Católica, o Santuário Arquidiocesano de Adoração (também conhecido como Igreja de São Benedito), no Centro de Fortaleza, promoverá uma série de atividades ao longo de 2025. Entre elas, está a celebração de missas vernaculares, ou seja, realizadas completamente em outros idiomas.

O local foi escolhido pelo arcebispo de Fortaleza, Dom Gregório Paixão, como Santuário de Peregrinação Jubilar. O Jubileu é considerado um “tempo de graça, reconciliação e renovação espiritual”.

O pároco e reitor do Santuário, padre Francisco Júnior, explicou ao Diário do Nordeste que dois fatores influenciaram a ideia: Fortaleza ser um destino turístico bastante procurado e o caráter universal do Jubileu.

“Estamos vivendo um tempo internacional, é uma celebração que o Papa Francisco pede. Missas em diversas línguas dão essa característica de universalidade: somos uma comunidade que tem diversas formas de pensar e sentir, somos multiculturais”, explana.

Para o sacerdote, entrar em contato com outras línguas ajuda a desenvolver a tolerância, a capacidade de conviver com as diferenças e capacidade de “ter um coração mais aberto à diversidade”.

Assim, as missas de diferentes línguas se tornam opção para comunidades estrangeiras que moram ou vêm conhecer Fortaleza.

As celebrações eucarísticas especiais terão início a partir do mês de março. Com missas iniciando sempre às 10h, veja a programação detalhada:

1º domingo: inglês

2º domingo: espanhol

3º domingo: francês

4º domingo: italiano

5º domingo: latim

“Nesse tempos em que vivemos tanta intolerância, expulsão de estrangeiros e pessoas que lidam de forma tão feia com a diversidade, a Igreja quer trazer esse pensamento inclusivo, multicultural e aberto à diversidade”, garante o padre Júnior.

Preparação para as celebrações

O pároco será responsável, num primeiro momento, por celebrar todas as missas. Atualmente, ele conta com apoio de um grupo de voluntários de várias organizações e comunidades católicas para planejar os cânticos e leituras.

“Em seguida, vamos conseguindo outros sacerdotes para nos ajudar”, projeta.

Quem não está familiarizado com outras línguas poderá utilizar o aplicativo “Santuário de Adoração”, disponível para o sistema Android. Ao entrar no Santuário, haverá um QR code direcionando para a ferramenta, na qual a liturgia poderá ser acompanhada.

Missa em latim

Entre os idiomas escolhidos para as missas, está o latim. Essa continua sendo a língua oficial da Igreja Católica, lembra o padre, embora a liturgia no idioma local tenha sido permitida após o Concílio Vaticano II, ocorrido na década de 1960.

“A língua da Igreja continua sendo o latim, que nós católicos entendemos como especial, por isso todos os documentos são escritos em latim. As liturgias principais do Vaticano, normalmente, são em latim”, diz o padre Júnior.

Ele adianta que a celebração nessa língua será a “Missa de Paulo VI”, ou “Missa Reformada”, que é a versão ordinária atual no rito latino. Não haverá celebração do rito extraordinário, mais conhecida como “Missa Tridentina”, que foi adotada por quase 400 anos e era comum antes do Concílio.

O que é o Jubileu?

Segundo a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB), a proposta de um jubileu surgiu no Antigo Testamento como ocasião para restabelecer uma correta relação com Deus, entre as pessoas e com a criação.

O primeiro foi convocado pelo Papa Bonifácio VIII, no ano 1300, e ocorre a cada 25 anos “para festejar o Mistério da Encarnação, isto é, a presença humana e divina de Jesus Cristo no mundo”. Por isso, é também chamado de “Ano Santo”.

O Jubileu de 2025, chamado de Jubileu da Esperança, será marcado por um período especial de perdão, reconciliação com Deus e renovação espiritual. Ele foi iniciado oficialmente no dia 24 de dezembro de 2024 e segue até 6 de janeiro de 2026.

O Papa Francisco, na Bula de Proclamação do Jubileu da Esperança, disserta que este será o momento “para oferecer a experiência viva do amor de Deus, que desperta no coração a esperança segura da salvação em Cristo”.

Onde ocorrerão as missas vernaculares?

Santuário Arquidiocesano de Adoração

Avenida Imperador, 1165 - Centro (próximo à Rua Clarindo de Queiroz)

Mais informações no perfil do templo