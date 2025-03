Putin exige várias concessões da Ucrânia para concordar com cessar-fogo

O presidente da Rússia, Vladimir Putin, não descartou a trégua temporária que os Estados Unidos propõem acerca do conflito com a Ucrânia, durante entrevista coletiva. No entanto, o russo exige numerosas condições para o acordo acontecer, o que pode atrasar o fim do confronto.

Além disso, Putin enviou uma mensagem a Donald Trump, afirmando que espera novas conversas com Washington sobre o assunto. Nesse contexto, o russo recebeu na noite de quinta-feira (13) o enviado dos EUA, Steve Witkoff, que lhe entregou uma mensagem do republicano.

Depois disso, o presidente russo "transmitiu informações e instruções adicionais ao presidente Trump por meio de Witkoff", anunciou o porta-voz do Kremlin, Dmitri Peskov, na manhã desta sexta-feira (14), descrevendo-se como "cautelosamente otimista" em sua coletiva de imprensa diária.

O presidente americano propôs um cessar-fogo de 30 dias na Ucrânia, uma ideia abraçada pelo ucraniano Volodimir Zelensky, que está sob pressão de Washington desde que os dois bateram boca publicamente em fevereiro no Salão Oval.

Veja também Mundo Embaixador da África do Sul é expulso dos EUA: 'Odeia a América e Trump' Mundo Trump ameaça tarifas de 200% sobre vinho e champanhe da União Europeia após renovação de tributos

Donald Trump, que aceitou a maioria das propostas da Rússia, quer alcançar o fim do conflito o mais rápido possível. Porém, o presidente russo parece não estar de acordo, por considerar que suas tropas têm vantagem no terreno.

Exigências russas

Moscou exige a rendição da Ucrânia, que o país desista de integrar a Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan) e o reconhecimento do controle russo dos territórios ocupados.

Putin não acredita em uma trégua temporária que, segundo ele, não resolveria as "causas profundas" do conflito.

"Concordamos com as propostas para acabar com as hostilidades, mas presumimos que esta trégua deve levar a uma paz duradoura e abordar as causas profundas desta crise", disse Putin nesta sexta-feira, mencionando "assuntos importantes" que ainda devem ser resolvidas. No entanto, teve o cuidado de não rejeitar completamente a proposta de Donald Trump.

O presidente ucraniano denunciou as declarações "manipuladoras" de Putin, acusando-o de tentar "prolongar as coisas". "Vemos que é a Rússia que quer continuar sua agressão, continuar a guerra. A Ucrânia disse claramente 'sim' ao cessar-fogo", disse o ministro das Relações Exteriores da Ucrânia, Andrii Sybiga, aos repórteres nesta sexta-feira.

Embora tenha chamado os comentários de Putin de "muito promissores", Trump alertou que seria "muito decepcionante" se a Rússia rejeitasse seu plano. "Eu adoraria vê-lo e conversar com ele", disse ele, "mas precisamos resolver a questão da trégua rapidamente", acrescentou, em referência ao presidente russo.

Desde sua primeira conversa por telefone em 12 de fevereiro, Trump e Putin concordaram em ajustar a relação bilateral após anos de hostilidade devido à ofensiva de Moscou na Ucrânia e expulsões de diplomatas das duas partes.

Veja também Mundo Conflitos na Síria já deixam mais de mil mortos em três dias Mundo Faixa de Gaza deve ficar sem energia após Israel anunciar corte do fornecimento de eletricidade na região

Ataques noturnos

Por terra, a situação continua evoluindo na região russa de Kursk, na fronteira com a Ucrânia, onde as forças de Kiev lançaram uma ofensiva surpresa em agosto do ano passado e reivindicaram o controle de 1.400 quilômetros quadrados.

Kiev esperava usar o progresso como moeda de troca nas negociações com Moscou, que ocupa 20% de seu território.

No entanto, nas últimas semanas, o Kremlin continuou recuperando terreno em Kursk e, nesta sexta-feira, o exército russo reivindicou a retomada da localidade de Goncharovka.

A Rússia também continuou bombardeando a Ucrânia na noite de quinta-feira, como tem feito quase todas as noites desde que Putin ordenou que suas forças atacassem a Ucrânia, em 24 de fevereiro de 2022.

As forças ucranianas, que respondem com ataques de drones, disseram que atingiram à noite um depósito de mísseis na região da fronteira de Belgorod e duas estações de compressão de gás localizadas a centenas de quilômetros da linha de frente.

>> Acesse nosso canal no Whatsapp e fique por dentro das principais notícias