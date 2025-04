Perfis de Papa Francisco nas redes sociais anunciam vacância: "O trono está vazio"

Os perfis do Papa Francisco nas redes sociais, como o Instagram e o X, foram atualizadas para anunciar a vacância no posto mais alto da Igreja Católica. As informações são da CNN.

Foi utilizada a expressão em latim "Apostolica Sedes Vacan", que significa "A sede apostólica está vaga" ou "o trono está vazio". Papa Francisco faleceu na madrugada desta segunda-feira (21), aos 88 anos.

No Instagram, a mensagem foi publicada em um storie no perfil de Francisco. Além da frase, foi colocado um link que leva ao site do Vaticano. Nele, é possível ler o comunicado oficial sobre a morte do papa.

No caso do X, os nomes de perfis foi trocado para "Apostolica Sedes Vacans" — o papa possuía mais de uma página em diferentes idiomas. O comunicado sobre a morte de Francisco aparece logo na descrição do perfil.

'Sede vacante'

A frase presente nas redes sociais de Papa Francisco faz referência a Sede Vacante, período em que a Sé Apostólica é administrada por um cardeal que exerce uma função semelhante a de assistente do papa. Esse cardeal é conhecido como carmelengo.

Até a escolha do sucessor de Papa Francisco, o carmelengo fica responsável por gerenciar os bens e imóveis que pertencem ao Vaticano.

Entre os imóveis administrados de forma interina pelo carmelengo estão o Palácio Apostólico, a residência oficial do pontífice, o Palácio de Latrão, antiga residência papal, e o Palácio Apostólico de Castel Gandolfo, a casa de verão do papa.