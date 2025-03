Embaixador da África do Sul é expulso dos EUA: 'Odeia a América e Trump'

O governo dos Estados Unidos, representado pelo secretário Marco Rubio, anunciou que irá expulsar o embaixador da África do Sul em Washington, Ebrahim Rasool. A declaração foi dada nesta sexta-feira (14) pelo gestor, que acusou o representante africano de "odiar o país e o presidente" Donald Trump.

"Não temos nada a discutir com ele, por isso o consideramos 'persona non grata'", publicou Rubio na rede social X sobre Ebrahim Rasool. Além de dizer que o embaixador não é mais bem-vindo aos EUA, o chamou de "político racista".

Ao anunciar a decisão, Rubio compartilhou um texto do site Breitbart, conhecido como apoiador do governo Trump. Segundo a reportagem citada, o embaixador da África do Sul teria afirmado que o presidente dos Estados Unidos está liderando um movimento de supremacia branca.

A relação entre os Estados Unidos e a África do Sul entrou em crise no início de fevereiro, quando Trump decidiu cortar a assistência financeira ao país. Como justificativa, o presidente norte-americano afirmou que o governo sul-africano estava discriminando brancos ao desapropriar terras para cumprir uma lei que determinou uma reforma agrária no país.