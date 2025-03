Papa Francisco tem leve melhora, mas quadro continua 'complexo', atualiza boletim do Vaticano

O papa Francisco teve “leve melhora”, mas o quadro de saúde ainda é considerado complexo. É o que informou o Vaticano na tarde desta terça-feira (11), quando se completam 26 dias da hospitalização do argentino de 88 anos.

“Suas condições estão estáveis e com uma leve melhora. Embora o prognóstico tenha sido desfeito, para os médicos o quadro clínico continua complexo”, comunicou o Vaticano.

Francisco está internado no hospital Gemelli de Roma desde 14 de fevereiro com bronquite, que evoluiu para uma pneumonia bilateral. O tratamento segue como previsto, acrescentou o Vaticano, incluindo a oxigenação de alto fluxo por meio de cânulas nasais.

“Não recebeu visitas para se dedicar à oração e aos exercícios espirituais no Vaticano, que também seguiu nesta tarde por meio de conexão de vídeo”, pontuou o comunicado desta terça.

Conforme o Vaticano, um novo boletim médico está previsto para a noite desta quarta-feira (12).

SEM PREVISÃO DE ALTA

O papa está internado desde 14 de fevereiro, nesta que é a mais longa ausência do pontífice do cenário público desde o início do papado, em março de 2013. As preocupações com sua saúde aumentam diante de seu histórico médico, que inclui cirurgias no cólon e no abdômen, além de dificuldades para caminhar.

A Santa Sé não informou um prazo para a alta hospitalar nem para o período de recuperação completa do papa, o que gera incertezas sobre sua capacidade de conduzir os compromissos do Vaticano, especialmente em um ano significativo para a Igreja Católica, com o "Ano Santo" atraindo milhares de peregrinos a Roma.

