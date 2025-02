Relembre histórico de saúde de Papa Francisco, internado com pneumonia bilateral

Diagnosticado nesta terça-feira (18) com pneumonia bilateral, o Papa Francisco, 88, está em seu quinto dia consecutivo hospitalizado. A internação mais recente do pontífice vem na esteira de um histórico de problemas de saúde que ele tem enfrentado nos últimos anos.

Em 2021, o Santo Padre teve 33 centímetros do seu cólon removidos no tratamento de uma diverticulite — uma doença inflamatória intestinal que causa dor intensa. Já em 2023, ele precisou ser internado em duas ocasiões: na primeira, devido a uma bronquite, e, na segunda, para realizar uma cirurgia abdominal.

No entanto, antes de ser papa, com 21 anos de idade, o argentino também teve de enfrentar questões sérias de saúde e precisou ficar internado após desenvolver pleurisia e ter parte de um de seus pulmões removida.

Veja também Mundo Papa Francisco se desculpa por não comparecer à missa no Vaticano neste domingo (16) Ser Saúde Entenda o que é infecção polimicrobiana, diagnóstico de papa Francisco após quadro de bronquite Mundo Compromissos do Papa Francisco para o fim de semana são cancelados pelo Vaticano após "quadro clínico complexo"

Problemas para se locomover

Sem necessidade de ficar internado, em 2022, Francisco contou aos fiéis que não poderia cumprimentá-los porque estava com o ligamento do joelho inflamado. Pouco tempo depois, naquele mesmo ano, o pontífice teve de cancelar os compromissos do papado devido às dores nas articulações e foi visto algumas vezes em cadeira de rodas.

O problema acompanha o papa há anos, tanto que, em setembro do ano passado, ele teve de continuar na cadeira de rodas devido a dores tanto nos joelhos como nas costas.

Já em janeiro deste ano, o papa machucou o antebraço direito após cair dentro de sua residência, mas não sofreu nenhuma fratura. Poucos dias depois, no início deste mês de fevereiro, ele tropeçou após sua bengala quebrar enquanto ele entrava em uma audiência no Vaticano e teve de ser ajudado por um assessor para chegar ao seu assento.

Veja também Mundo Papa Francisco critica deportações em massa de Trump em carta aberta aos bispos dos EUA

Entenda o caso

Papa Francisco foi diagnosticado com pneumonia bilateral e apresenta quadro clínico considerado "complexo".

Devido à internação do pontífice, a audiência jubilar do próximo sábado (22) foi cancelada e a missa tradicional do domingo (23) deverá ser presidida por um substituto.

Inicialmente, a expectativa era de que o papa receberia alta até esta quarta-feira (19), mas, com a atualização do estado clínico dele, não há nova previsão.