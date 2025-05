Papamóvel: veja o modelo que o Papa Leão XIV usará em seu primeiro passeio no domingo (18)

Papa Leão XIV terá uma Mercedes-Benz à sua disposição para os deslocamentos oficiais. O veículo Classe G 580 com tecnologia EQ foi um presente para o Papa Francisco, em dezembro de 2024, e será utilizado nas agendas papais.

O novo papamóvel foi doado, à época, por ocasião do Jubileu de 2025. Segundo seus desenvolvedores, ele é único e ecológico, sendo “feito sob medida especificamente para as necessidades do Papa Francisco”.

O primeiro passeio de Leão XIV acontecerá durante a missa, neste domingo (18), que marcará o início de seu pontificado.

Veja também Mundo Papa Leão XIV faz apelo pela paz mundial e fim de guerras na Ucrânia e em Gaza Mundo Papa Leão XIV cria perfil no Instagram e ganha mais de 8 milhões de seguidores em um dia Mundo 'Uma pessoa como Pepe Mujica não morre', diz Lula após velório do ex-presidente uruguaio

PARCERIA DE SÉCULOS

Há 100 anos, a empresa tem a parceria com o Vaticano para fornecer o chamado "papamóvel". O primeiro foi doado ao Papa Pio XI em 1930.

De acordo com a Mercedes-Benz, uma equipe de especialistas de diferentes locais trabalhou por quase um ano com representantes do Vaticano para construir o carro.

“Uma das principais prioridades era a emissão zero, já que o Vaticano planeja converter todos os seus veículos para veículos livres de emissões até 2030 — uma meta compartilhada com a Mercedes”, afirmou a empresa.

Como Francisco enfrentava problemas de mobilidade, o carro foi pensando para garantir maior conforto ao pontifício. Agora, o veículo deve permanecer com as mesmas configurações, mesmo com a mudança da liderança católica.

VEJA PAPA FRANCISCO RECEBENDO PAPAMÓVEL

DETALHES DO PAPAMÓVEL

O carro elétrico inclui um assento giratório e mobiliário interno artesanal. Além disso, oferece tração nas quatro rodas, projetada especialmente para a baixa velocidade em que o papamóvel costuma circular pela Praça de São Pedro durante audiências públicas.

Peter Zotter, que trabalha na divisão de desenvolvimento da fábrica de Graz, onde os modelos Classe G são produzidos, descreveu o veículo como “uma peça única com todas as características”.

O transporte é equipado com um teto retrátil para protegê-lo das intempéries. A porta traseira direita é construída sobre dobradiças giratórias, enquanto a esquerda é totalmente soldada.

Semelhante aos seus antecessores, o carro é branco e tem a placa SCV 1 (Estado da Cidade do Vaticano).

>> Acesse nosso canal no Whatsapp e fique por dentro das principais notícias.