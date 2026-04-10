Artemis II voltará à Terra nesta sexta-feira (10); saiba como assistir

O momento mais importante da missão Artemis II acontece nesta sexta-feira (10). A partir das 21h (horário de Brasília), a espaçonave está prevista para atravessar a atmosfera da Terra e retornar ao planeta com os quatro tripulantes.

A reentrada poderá ser vista gratuitamente em uma transmissão ao vivo nos canais oficiais da Nasa, com narração em inglês.

Conforme informações da Nasa, os astronautas Christina Koch, Victor Glover, Reid Wiseman e Jeremy Hansen viajarão a velocidades próximas a 40 mil km/h, aproximadamente 30.8 vezes a velocidade do som, e enfrentarão temperaturas de cerca de 2.700 °C.

A missão resultou na maior distância já alcançada por humanos no espaço, cerca de 406 mil quilômetros da Terra, e marcou a primeira vez que uma tripulação foi ao espaço profundo desde 1972.

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Como funcionará o retorno da espaçonave à terra

Os tripulantes estarão a bordo da cápsula Orion, projetada para aguentar as altas temperaturas da atmosfera. A fase de reentrada deve durar cerca de 13 minutos, incluindo seis deles sem comunicação com a Terra.

Nesse intervalo, a Orion desacelerará drasticamente até a abertura de paraquedas, que reduzirão a velocidade para cerca de 32 km/h antes do pouso no mar.

Essa fase, chamada de amerrisagem, é altamente aguardada entre os responsáveis pelo projeto. "É impossível dizer que não restam apreensões irracionais", afirmou o administrador da Nasa, Jared Isaacman, em transmissão ao vivo. "Não vou parar de pensar nisso até que eles estejam na água".

Para diminuir os riscos identificados em testes anteriores, o ângulo de reentrada foi ajustado e o escudo de plasma reforçado. A margem de erro, porém, é mínima. Ou seja, qualquer imprevisto pode resultar em um acontecimento fatal.

Resgate dos astronautas

Ainda conforme o planejamento da Nasa, equipes de resgate devem retirar os espaçonaves da água em até duas horas. Eles estarão no Oceano Pacífico, próximo à costa da Califórnia, nos Estados Unidos.

Em seguida, eles serão transportados de helicóptero até o navio militar USS John P. Murtha, onde passarão pelas primeiras avaliações médicas.

A expectativa é de que os quatro astronautas estejam prontos para voltar à solo firme em até 24 horas.