Diário do Nordeste
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste

Artemis II voltará à Terra nesta sexta-feira (10); saiba como assistir

Transmissão acontece a partir das 21h (horário de Brasília).

Escrito por
Redação producaodiario@svm.com.br
(Atualizado às 11:32)
Mundo

O momento mais importante da missão Artemis II acontece nesta sexta-feira (10). A partir das 21h (horário de Brasília), a espaçonave está prevista para atravessar a atmosfera da Terra e retornar ao planeta com os quatro tripulantes.

A reentrada poderá ser vista gratuitamente em uma transmissão ao vivo nos canais oficiais da Nasa, com narração em inglês.

Conforme informações da Nasa, os astronautas Christina Koch, Victor Glover, Reid Wiseman e Jeremy Hansen viajarão a velocidades próximas a 40 mil km/h, aproximadamente 30.8 vezes a velocidade do som, e enfrentarão temperaturas de cerca de 2.700 °C.

A missão resultou na maior distância já alcançada por humanos no espaço, cerca de 406 mil quilômetros da Terra, e marcou a primeira vez que uma tripulação foi ao espaço profundo desde 1972.

Veja também

teaser image
Mundo

Desaparecida por 32 anos, Christina Marie Plante leva vida tranquila com marido e filhos

teaser image
Mundo

Trump ameaça taxação de 50% a países que fornecem armas ao Irã

Como funcionará o retorno da espaçonave à terra

Os tripulantes estarão a bordo da cápsula Orion, projetada para aguentar as altas temperaturas da atmosfera. A fase de reentrada deve durar cerca de 13 minutos, incluindo seis deles sem comunicação com a Terra.

Nesse intervalo, a Orion desacelerará drasticamente até a abertura de paraquedas, que reduzirão a velocidade para cerca de 32 km/h antes do pouso no mar.

Essa fase, chamada de amerrisagem, é altamente aguardada entre os responsáveis pelo projeto. "É impossível dizer que não restam apreensões irracionais", afirmou o administrador da Nasa, Jared Isaacman, em transmissão ao vivo. "Não vou parar de pensar nisso até que eles estejam na água".

Para diminuir os riscos identificados em testes anteriores, o ângulo de reentrada foi ajustado e o escudo de plasma reforçado. A margem de erro, porém, é mínima. Ou seja, qualquer imprevisto pode resultar em um acontecimento fatal.

Resgate dos astronautas

Ainda conforme o planejamento da Nasa, equipes de resgate devem retirar os espaçonaves da água em até duas horas. Eles estarão no Oceano Pacífico, próximo à costa da Califórnia, nos Estados Unidos.

Em seguida, eles serão transportados de helicóptero até o navio militar USS John P. Murtha, onde passarão pelas primeiras avaliações médicas.

A expectativa é de que os quatro astronautas estejam prontos para voltar à solo firme em até 24 horas.

Assuntos Relacionados
Artemis II voltará à Terra nesta sexta-feira (10); saiba como assistir
Mundo

Artemis II voltará à Terra nesta sexta-feira (10); saiba como assistir

Transmissão acontece a partir das 21h (horário de Brasília).

Redação
Há 1 hora
Uma mulher e um homem estão sentados bem próximos um do outro em frente a uma cascata de pedras, ambos sorrindo para a câmera e vestindo jaquetas para atividades ao ar livre.
Mundo

Desaparecida por 32 anos, Christina Marie Plante leva vida tranquila com marido e filhos

Jovem desapareceu aos 13 anos e foi encontrada viva após 32 anos. Entenda o caso, o que aconteceu e como ela vive hoje.

Redação
Há 2 horas
Donald Trump.
Mundo

Trump ameaça taxação de 50% a países que fornecem armas ao Irã

Anúncio foi feito um dia após o acordo de cessar-fogo com Teerã.

Redação e AFP
08 de Abril de 2026
EUA e Irã entram em um acordo de cessar-fogo de duas semanas.
Mundo

EUA e Irã entram em um acordo de cessar-fogo de duas semanas

Após mais de um mês de ataques dos EUA e de Israel, o Irã afirmou que aceitou conversar com Washington.

Redação e AFP
07 de Abril de 2026
Imagem de Donald Trump durante uma reunião ou entrevista, gesticulando com a mão, com uma expressão séria, ao lado de um homem de terno em um ambiente formal.
Mundo

Trump diz que 'civilização inteira morrerá' caso Irã não reabra o Estreito de Ormuz

Prazo do ultimato feito pelo presidente norte-americano termina nesta terça-feira (7).

Redação e AFP
07 de Abril de 2026
Satélite em órbita com a Lua ao fundo, representando a exploração espacial e missões espaciais.
Mundo

Astronautas da Artemis II nomeiam cratera lunar em homenagem à falecida esposa do comandante

Momento foi registrado em uma transmissão ao vivo para a Nasa.

Redação e AFP
07 de Abril de 2026
Missão Artemis II inicia fase final de aproximação da Lua
Mundo

Missão Artemis II inicia fase final de aproximação da Lua

A nave atingiu o ponto de inflexão onde a gravidade lunar exerce uma força maior sobre a espaçonave do que a gravidade da Terra.

Redação e AFP
06 de Abril de 2026
General Majid Khademi.
Mundo

Israel mata chefe de Inteligência do Irã

Majid Khademi foi morto em um bombardeio nesta segunda-feira (6).

Redação e AFP
06 de Abril de 2026
Uma criança segura um smartphone com as duas mãos, exibindo a página de login do Facebook com o logotipo azul em destaque na tela. O plano fechado foca nos dedos da criança sobre o teclado virtual do aparelho, enquanto o fundo permanece levemente desfocado.
Mundo

Análise interna de vício em redes sociais feita pelo Facebook incluiu casos no Brasil

Documentos internos da atual Meta, antigo Facebook, revelaram que empresa estava ciente do potencial viciante das plataformas.

Redação
05 de Abril de 2026
Frasco branco de medicamento com tampa rosqueável, rotulado como “Foundayo (orforglipron) 0,8 mg”, contendo 30 comprimidos. O rótulo traz detalhes em azul e o logotipo da fabricante Lilly, sobre fundo branco.
Mundo

Pílula emagrecedora da Eli Lilly, fabricante do Mounjaro, é aprovada nos EUA

O medicamento é chamado orforglipron e será comercializado com o nome Foundayo.

Redação
05 de Abril de 2026
Três imagens individuais dos artistas John Legend, Chappell Roan e CeeLo Green aparecem lado a lado em uma composição. Enquanto John e CeeLo são vistos sorrindo com microfones em mãos durante performances, Chappell é mostrada de perfil em um plano fechado, destacando seus longos cabelos ruivos cacheados e maquiagem marcante.
Mundo

Confira músicas usadas para acordar astronautas da missão Artemis II

Nasa divulga diariamente qual será a canção utilizada para despertar astronautas.

Redação
05 de Abril de 2026
Foto de suspeito de sequestro preso no Paraguai.
Mundo

Jovem de 27 anos é sequestrado após tentar comprar canetas emagrecedores no Paraguai

Vítima seguiu suspeito na promessa de produtos com valores abaixo do mercado.

Redação
05 de Abril de 2026
Na imagem, fotografia de um cenário de destruição em um terreno árido e pedregoso sob um céu azul sem nuvens. Em primeiro plano e espalhados pelo campo, veem-se destroços retorcidos e carbonizados de aeronaves, reduzidos a carcaças de metal preto. Há fumaça leve subindo de alguns pontos e montanhas baixas no horizonte distante. No canto superior direito, consta o crédito
Mundo

Irã nega versão de Trump e diz que abateu três aeronaves militares dos EUA durante resgate de piloto

Mídia estatal iraniana divulgou imagens de destroços queimados em uma área desértica.

Redação
05 de Abril de 2026
Na imagem, vista aérea de um caça F-15 Eagle em pleno voo sobre uma camada de nuvens brancas sob um céu azul claro. A aeronave militar possui pintura de camuflagem em tons de cinza e exibe a inscrição
Mundo

Piloto americano de jato derrubado pelo Irã é resgatado após operação especial, confirma Trump

Declaração foi dada na madrugada deste domingo (5). Piloto estava nas montanhas do Irã

Redação
05 de Abril de 2026
A cantora Chappell Roan posa de perfil exibindo seus longos cabelos ruivos e ondulados, que incluem pequenas tranças e uma franja encaracolada. Ela usa uma maquiagem marcante com tons prateados nos olhos, joias douradas e um traje em tom bordô que harmoniza com a paleta de cores vibrante da imagem.
Mundo

Astronautas da missão Artemis II acordam com música de Chappell Roan

A canção escolhida foi “Pink Pony Club”, um dos maiores sucessos da artista.

Redação
04 de Abril de 2026
foto para ilustrar matéria sobre o Estreito de Ormuz, rota essencial por onde é transportado cerca de 20% do petróleo mundial
Mundo

Irã libera passagem de navios com cargas essenciais pelo Estreito de Ormuz

Afirmação foi feita por uma agência estatal iraniana; embarcações do Iraque também serão beneficiadas.

Redação e AFP
04 de Abril de 2026
foto do ex-toureiro Ricardo Ortiz, de 51 anos.
Mundo

Ex-toureiro Ricardo Ortiz morre após ataque de touro na Espanha

A tragédia ocorreu enquanto Ricardo trabalhava no desembarque e manejo dos animais

Redação
04 de Abril de 2026
Na imagem, Estreito de Ormuz, localizado no Oriente Médio
Mundo

Trump diz que Irã enfrentará 'o inferno' se não liberar Estreito de Ormuz em até 48 horas

Conflito no Oriente Médio já dura mais um mês.

Redação e AFP
04 de Abril de 2026
Na imagem, foto de baixa resolução capturada de um vídeo em um ambiente interno, possivelmente um restaurante ou bar. No centro, um homem de pele clara, vestindo uma camisa polo azul-marinho e calças claras, está em uma pose curvada com os joelhos dobrados e braços abertos para os lados. Ele tem uma expressão facial de surpresa ou exclamação, com a boca aberta. Outras pessoas aparecem parcialmente desfocadas em primeiro plano e ao fundo, sugerindo um momento de movimento ou interação social.
Mundo

Irã abate caça norte-americano e EUA fazem operação de emergência para buscar pilotos

Operação é a primeira do país desde o início da guerra.

Redação
03 de Abril de 2026
Na imagem, foto de baixa resolução capturada de um vídeo em um ambiente interno, possivelmente um restaurante ou bar. No centro, um homem de pele clara, vestindo uma camisa polo azul-marinho e calças claras, está em uma pose curvada com os joelhos dobrados e braços abertos para os lados. Ele tem uma expressão facial de surpresa ou exclamação, com a boca aberta. Outras pessoas aparecem parcialmente desfocadas em primeiro plano e ao fundo, sugerindo um momento de movimento ou interação social.
Mundo

Pai de influencer que imitou macaco no RJ refaz gesto menos de 24h após filha voltar à Argentina

Empresário também afirmou que foi ele quem pagou a fiança para que a filha responda ao processo em liberdade.

Redação
03 de Abril de 2026