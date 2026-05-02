Jovem brasileiro é morto em combate na Guerra da Ucrânia

Jardel Sipriano Caetano, brasileiro de 23 anos, faleceu na última quarta-feira (29) durante um ataque de drones na Guerra da Ucrânia. Natural do Espírito Santo, ele atuava como fuzileiro para o Exército do país europeu desde o final de janeiro.

A informação foi confirmada ao portal g1 pela prima de Jardel, Ana Paula Caetano de Souza. Conforme a familiar, o capixaba foi atingido pelo ataque após parar ao lado do cadáver de um amigo brasileiro.

"Fiquei sabendo de um sobrevivente que ele só morreu atingido pelo drone pois estava passando, viu o amigo morto, não teve força e não conseguiu seguir em frente", explicou. Ela também contou que os colegas de Jardel teriam o chamado e avisado sobre a área ser perigosa, pois os "drones estavam em cima".

Os familiares do brasileiro não têm esperança de trazer o corpo de volta ao Brasil, pois, conforme a explicação que Ana recebeu de um sargento, não foi possível resgatá-lo do local.

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"A gente sofre a dor da perda, e você não poder enterrar, sepultar, ver pela última vez o seu ente querido, dói mais ainda. [...] Ele foi muito corajoso, um guerreiro. Eu já o tinha como um herói, como uma pessoa que vai para uma guerra lutar por outro país, por amor ao próximo, pela paz daquele lugar", concluiu a familiar.

A Guerra da Ucrânia teve início há quatro anos, quando os conflitos com o país vizinho, Rússia, escalonaram. Desde 2022, mais de um milhão de pessoas, entre combatentes e civis, morreram ou ficaram feridas devido aos ataques.