Avião pega fogo após pouso de emergência e deixa dois mortos na República Dominicana; vídeo

Um avião executivo se acidentou ao tentar fazer um pouso de emergência no Aeroporto Internacional de La Romana, no leste da República Dominicana, neste domingo (7), matando o piloto e o copiloto.

De acordo com as autoridades aeronáuticas, "a aeronave declarou emergência quando se encontrava a cerca de 16 milhas náuticas a sudoeste de La Romana" e caiu no momento em que retornava ao aeroporto.

"Não foram registrados passageiros", esclareceu um comunicado do Instituto Dominicano de Aviação Civil, que indicou ainda que são investigadas as causas do acidente desta aeronave modelo Gulfstream G200, um jato privado com capacidade para oito a 18 passageiros.

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Vídeos mostram pouso

O acidente foi registrado em vídeo por funcionários do aeroporto que acompanhavam a tentativa de pouso. As imagens mostram que, após o pouso, o jatinho entra no gramado descontrolado, se choca com uma elevação no solo e pega fogo em seguida.

Um vídeo publicado no Facebook mostra uma enorme coluna de fumaça no aeroporto, enquanto caminhões-pipa espalham água para tentar controlar as chamas.

A República Dominicana, no Caribe, é conhecida por suas praias paradisíacas. O turismo é a principal atividade econômica desse país de 11,6 milhões de habitantes.

O acidente ocorreu em um aeroporto comercial privado internacional que atende à cidade turística de La Romana.