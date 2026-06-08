Terremoto de magnitude 7,8 deixa mortos e feridos nas Filipinas

Pelo menos 15 pessoas morreram e mais de 100 ficaram feridas após um forte terremoto de 7,8 graus de magnitude atingir o sul das Filipinas nesta segunda-feira (8) (noite de domingo (7), no horário de Brasília). O abalo provocou o desabamento de vários edifícios.

As autoridades pediram aos moradores das áreas costeiras que procurem locais mais elevados diante do temor de tsunamis provocados pelo terremoto, cujo epicentro foi localizado a 24 quilômetros ao oeste da ilha de Mindanao.

"Vários edifícios desabaram, algumas casas também desabaram", declarou o sargento Robert Dagon, da polícia da Cidade de General Santos. As autoridades informaram que estavam verificando os relatos de mais vítimas.

O tremor teve seu epicentro no mar, a 35 quilômetros de profundidade, perto de Mindanao, segundo o Centro Geológico dos Estados Unidos (USGS).

Vídeos publicados nas redes sociais mostram o desabamento de um shopping na Cidade de General Santos, de 720 mil habitantes. Outro vídeo mostra o desabamento do prédio de uma escola.

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Alerta de tsunamis

O Centro de Alerta de Tsunamis do Pacífico (CATP) advertiu para possíveis ondas "nas próximas horas" ao longo das costas das Filipinas, Indonésia, Palau, Taiwan e Papua-Nova Guiné. Após três horas, no entanto, o CATP cancelou o alerta.

O presidente filipino, Ferdinand Marcos, ordenou a suspensão das aulas nas áreas afetadas de Mindanao e pediu aos moradores que se afastassem das zonas costeiras. "Sigam para áreas elevadas. Não esperem. A vida de vocês é mais importante do que qualquer coisa que deixem para trás", declarou Marcos.

Terremotos são frequentes nas Filipinas, um vasto arquipélago situado no 'Círculo de Fogo' do Pacífico, uma região de intensa atividade sísmica.