Equipes suspendem buscas pelos dois últimos homens presos em caverna no Laos

As equipes de resgate suspenderam, neste sábado (6), as buscas pelos dois últimos homens presos em uma caverna inundada no Laos há mais de duas semanas.

Lee Kian Lie, um mergulhador malaio especializado em cavernas que participava do resgate, disse à AFP que a missão tinha chegado ao "fim", pois os riscos de continuar superavam as poucas possibilidades de resgatá-los.

"Estivemos tão perto", lamentou Lee. "Mas a entrada começou a se tornar instável", acrescentou. "Continuar com a operação traz um alto risco".

Em 20 de maio, sete homens que caçavam morcegos para se alimentar e procuravam ouro na caverna, situada na província de Xaysomboun, ficaram presos quando as águas das chuvas bloquearam sua saída.

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As equipes de resgate localizaram cinco deles com vida uma semana depois: um foi resgatado por mergulhadores em 29 de maio, e outros quatro foram guiados até a saída no dia seguinte, após a água ser bombeada da caverna inundada.

Riscos da operação de resgate

Os outros dois seguem desaparecidos, apesar dos intensos esforços de busca por parte das equipes de resgate do Laos e de outros países.

"Tentamos. Lamento muito o ocorrido com as famílias", disse Lee, acrescentando que esta foi a operação de resgate mais perigosa da qual participou.

Os cinco sobreviventes foram encontrados apinhados em um corredor estreito a cerca de 300 metros da entrada da caverna. Eles explicaram que os dois desaparecidos tinham entrado separadamente no local.