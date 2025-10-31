Diário do Nordeste
Foto de bombeiros atuando em incêndios na cidade de Kiev, na Ucrânia, após ataque aéreo russo.

Mundo

Ataque aéreo russo na Ucrânia deixa dois mortos e 13 feridos

Estrutura de creche, além de residências foram afetadas.

Redação 25 de Outubro de 2025
Foto do presidente da República do Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, durante reunião restrita com o Primeiro-Ministro da Malásia, Anwar Ibrahimi, no Palácio de Governo. Ambos homens idosos, aparecem na foto segurando as mãos um do outro.

PontoPoder

Brasil assina acordo de comércio e investimentos com a Malásia

Lula está na Ásia para prospectar ampliação do mercado para produtos brasileiros.

Redação 25 de Outubro de 2025
A imagem mostra o momento da queda e explosão de um avião de pequeno porte. Na sequência, à direita, o avião já está em chamas após o impacto, com uma grande explosão.

Mundo

Aeronave cai e explode após decolagem na Venezuela

Autoridades venezuelanas investigam as causas do acidente aéreo.

Redação 23 de Outubro de 2025
Ilustração do lança-chamas improvisado feito pela mulher para matar uma barata. Uma mulher segurando uma lata de spray com um isqueiro e expelindo fogo em uma barata

Mundo

Mulher tenta matar barata com 'lança-chamas' e acaba provocando incêndio

Caso ocorreu na Coreia do Sul. Uma pessoa morreu ao tentar fugir de fogo em prédio

Redação 21 de Outubro de 2025
Coroa da imperatriz Eugênia, esposa de Napoleão III, é decorada com 1.354 diamantes e 56 esmeraldas e foi roubado do Museu do Louvre, mas encontrada em uma rua próximo ao local.

Mundo

Coroa da imperatriz Eugênia, roubada do Louvre, tem mais de 1,3 mil diamantes e 56 esmeraldas

A peça foi encontrada com avarias em uma rua próximo ao museu

Redação 19 de Outubro de 2025
Imagem de um homem asiático idoso, falando em uma conferência com microfone pendurado à esquerda da foto, com fundo vermelho e destaque para sua expressão facial séria.

Mundo

Morre Chen Ning Yang, físico vencedor de Nobel, aos 103 anos

O teórico sino-americano é coautor da teoria de gauge Yang-Mills

Redação 18 de Outubro de 2025
A imagem mostra o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (Lula) e sua esposa, Janja, conversando com o Papa Francisco. Eles estão em uma audiência privada no Vaticano, com o Papa segurando um documento e falando com Lula, enquanto Janja observa. Ao fundo, é possível ver outras pessoas no ambiente, em uma sala com móveis clássicos e uma pintura religiosa na parede.

Mundo

Lula se encontra com papa Leão XIV e revela desejo de pontífice vir ao Brasil

Durante a reunião, o presidente fez um convite ao religioso para participar da COP30.

Redação 13 de Outubro de 2025
Foto de embarcações das Filipinas e China em conflito em alto mar

Mundo

China e Filipinas trocam acusações após colisão entre navios

Conflito no Mar da China Meridional aumentam tensão em área disputada

Redação 12 de Outubro de 2025
Foto mostra inundação em rua do México após fortes chuvas

Mundo

Chuvas intensas no México deixam pelo menos 44 pessoas mortas

Precipitações torrenciais no país são registradas desde a última quinta-feira (9)

Redação e AFP 12 de Outubro de 2025
A presidente do Peru, Dina Boluarte, durante uma cerimônia de promulgação de uma lei de anistia para militares e policiais processados por violações de direitos humanos no Palácio do Governo, em Lima, em 13 de agosto de 2025.

Mundo

Congresso do Peru destitui Dina Boluarte, e José Jerí assume presidência

A troca de comando no Executivo aprofunda a crise institucional no país, que desde 2016 já teve sete presidentes

Redação 10 de Outubro de 2025
