Estrutura de creche, além de residências foram afetadas.
Lula está na Ásia para prospectar ampliação do mercado para produtos brasileiros.
Autoridades venezuelanas investigam as causas do acidente aéreo.
Caso ocorreu na Coreia do Sul. Uma pessoa morreu ao tentar fugir de fogo em prédio
A peça foi encontrada com avarias em uma rua próximo ao museu
O teórico sino-americano é coautor da teoria de gauge Yang-Mills
Durante a reunião, o presidente fez um convite ao religioso para participar da COP30.
Conflito no Mar da China Meridional aumentam tensão em área disputada
Precipitações torrenciais no país são registradas desde a última quinta-feira (9)
A troca de comando no Executivo aprofunda a crise institucional no país, que desde 2016 já teve sete presidentes