Primeiro voo comercial espacial do Brasil é remarcado para segunda (21)

A empresa sul-coreana Innospace anunciou que fará uma nova tentativa de lançamento do veículo comercial da empresa, o foguete HANBIT-Nano, partindo do Brasil nesta segunda-feira (22), às 15h45 (horário de Brasília), do Centro de Lançamento de Alcântara. A informação foi divulgada pela Força Aérea Brasileira (FAB), na manhã deste domingo (21).

A operação integra a missão Spaceward, em parceria com a Agência Espacial Brasileira (AEB). O lançamento ocorre no último dia da janela prevista para o lançamento.

A tentativa anterior, marcada para a noite de 19 de dezembro, foi suspensa durante o abastecimento após a identificação de uma operação anormal intermitente em uma válvula de ventilação instalada no tanque de metano líquido do segundo estágio do foguete.

O componente é responsável pelo controle de pressão interna e, segundo a empresa, uma falha poderia causar aumento excessivo de pressão e risco estrutural ao veículo.

Diante do cenário, a Innospace decidiu interromper a contagem regressiva por precaução, priorizando critérios de segurança e confiabilidade. Após a suspensão, os propelentes foram drenados de forma segura e o foguete colocado em posição horizontal para uma inspeção completa dos sistemas.

De acordo com a empresa, nenhuma outra anomalia foi encontrada além da válvula, que será substituída por uma peça reserva antes da verificação final de funcionamento.

Reunião de alinhamento

A nova data foi definida após reunião de coordenação com a Força Aérea Brasileira (FAB), realizada na manhã do dia 20, quando foram avaliadas as condições técnicas e a viabilidade do lançamento dentro da janela autorizada.

Também foi considerada a Análise de Conjunção de Lançamento (LCA), procedimento que avalia riscos de colisão com objetos espaciais. O horário ainda pode sofrer ajustes em função das condições meteorológicas, já que há previsão de chuva para o dia.

Em nota, o fundador e CEO da Innospace, Soojong Kim, afirmou que a empresa lamenta os ajustes no cronograma, mas reforçou que o desenvolvimento e a operação de veículos lançadores envolvem sistemas complexos e múltiplas variáveis, exigindo cautela para garantir um lançamento seguro e bem-sucedido.

Na missão Spaceward, o HANBIT-Nano deve colocar em órbita baixa da Terra cinco satélites de clientes, a cerca de 300 quilômetros de altitude e inclinação de 40 graus, além de realizar missões experimentais com três cargas úteis não separáveis. A janela de lançamento iniciou em 16 de dezembro e se encerra no dia 22.