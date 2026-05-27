Cinco das sete pessoas presas em caverna no Laos são resgatadas com vida

Equipes de resgate localizaram, na manhã desta quarta-feira (27), cinco das sete pessoas que ficaram presas há uma semana em uma caverna inundada no Laos, no sudoeste asiático. Duas pessoas permanecem desaparecidas.

Os moradores haviam entrado no dia 20 de maio na caverna, situada na província de Xaysomboun, aonde pretendiam procurar ouro, mas acabaram ficando presos após fortes chuvas provocarem uma inundação e bloquearem a saída. Desde então, não se sabia se eles haviam sobrevivido à enchente.

"Encontramos 5 pessoas vivas e todas em segurança. Ainda estamos procurando por 2 pessoas", comunicou o grupo de resgate laosiano Rescue Volunteer for People, em um vídeo publicado no Facebook.

Mergulhadores levaram comida, água e sais minerais para as cinco vítimas encontradas. O trabalho de resgate ainda segue em busca de dois moradores.

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Operação de resgate

Cerca de 100 pessoas participam das operações de resgate, entre elas, dois socorristas tailandeses e um especialista finlandês radicado na região, que participaram em 2018 do resgate de uma equipe de futebol presa em uma caverna inundada no norte da Tailândia.

Situada em uma área remota, a caverna se estende profundamente sob a terra, e a estimativa é que os moradores estivessem presos a mais de 100 metros da entrada.