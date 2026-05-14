Guarda Costeira dos EUA resgata 11 sobreviventes de queda de avião na Flórida

A Guarda Costeira dos Estados Unidos realizou o resgate de 11 sobreviventes de queda de uma aeronave a cerca de 130 quilômetros da costa de Melbourne, na Flórida. O caso foi registrado na última terça-feira (12), com pessoas das Bahamas.

Segundo informações, o avião partiu de Marsh Harbor com destino a Freeport, ambas cidades do arquipélago caribenho.

O grupo ficou cerca de cinco horas em alto-mar e foi resgatado após operadores do Distrito Sudeste da Guarda Costeira receberem um sinal de localização de emergência. O alerta foi transmitido por um avião bimotor turboélice, notificando que havia pessoas em perigo.

Os relatos iniciais apontam que a aeronave apresentou uma falha no motor. Segundo a Guarda Costeira dos EUA, as autoridades bahamenses investigarão a causa do acidente.

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Como ocorreu o resgate?

O resgate foi realizado por uma equipe do helicóptero HH-60W Jolly Green da Força Aérea dos EUA, que içou as 11 pessoas de uma balsa salva-vidas. Também foram acionadas para as buscas:

Uma tripulação de um C-27 da Estação Aérea da Guarda Costeira de Clearwater;

Uma tripulação de um HC-130J Combat King II da Base Espacial Patrick.

A aeronave da Base Especial já estava em voo, realizando uma missão de treinamento, quando a aeronave civil e a balsa foram avistadas.

Todos os sobreviventes foram transportados em condição estável para o Aeroporto Internacional de Melbourne, em Orlando, onde receberam atendimento médico de emergência.

“O excelente apoio da Base Espacial Patrick e a perfeita coordenação entre todas as agências envolvidas contribuíram diretamente para o sucesso do resgate dos 11 sobreviventes da aeronave que caiu”, afirmou o suboficial-chefe Omar Colon, oficial de serviço do Distrito Sudeste da Guarda Costeira.