Negócios

Agro DN Auto Papo Carreira Tecnologia Loterias

Confira o resultado da Lotofácil, concurso 3685, desta quinta-feira (14/05); prêmio é de R$ 2,0 milhões

É possível apostar até 20h30 para a Lotofácil de hoje, veja como acompanhar o resultado do sorteio.

Escrito por A. Seraphim producaodiario@svm.com.br
14 de Maio de 2026 - 18:30
capa da noticia
Legenda: A aposta simples de 15 dezenas custa R$ 2,50
Foto: Reprodução
As páginas com resultados das Loterias da Caixa contam com o apoio de:
Logo do Patrocinador

A Lotofácil de concurso 3685 vai sortear um prêmio de R$ 2,0 milhões. O sorteio acontece hoje (14/05), a partir das 21h (horário de Brasília) e pode ser acompanhado ao vivo pelas redes sociais da Loteria Caixa e pelo canal da Caixa Federal no Youtube.

Veja o resultado do Concurso 3685 da Lotofácil

Os números sorteados serão inseridos nesta página logo após o fim do sorteio, a partir das 21h.

Entenda como jogar na Lotofácil

As apostas na Lotofácil podem ser feitas presencialmente nas Casas Lotéricas, pelo Internet Banking da Caixa (para quem é correntista do banco) ou pelo site Loterias Online da Caixa Econômica Federal.

O valor da aposta e a chance de acerto variam de acordo com a quantidade de números escolhidos.

Chances de acerto na Lotofácil de acordo com valor da aposta e números jogados

Nº JogadosValor da ApostaChance de Acerto
15R$ 3,503.268.760
16R$ 48,00204.298
17R$ 408,0024.035
18R$ 2.448,004.006
19R$ 11.628,00843
20R$ 46.512,00211

Qual o valor da aposta na Lotofácil

A aposta mínima na Lotofácil custa R$ 3,50. Nessa opção, você pode marcar 15 números. Se quiser ampliar as chances de faturar o prêmio, você pode definir até 20 números em uma mesma cartela, o que custa R$ 46,5 mil.

Com quantos números ganha na Lotofácil

Para ganhar os prêmios, é preciso acertar 11, 12, 13, 14 ou 15 números sorteados entre os 25 disponíveis.

Onde acompanhar os sorteios das Loterias da Caixa?

A Lotofácil tem 6 sorteios semanais, que ocorrem de segunda-feira a sábado, às 21h.

As páginas de resultados das Loterias da Caixa contam com o apoio da Loteria Aldeota, o Rei do Bolão, a Casa Lotérica que mais premia no Brasil!
Já são 332 ganhadores com a Loteria Aldeota e mais de 165 milhões pagos em prêmios, você  pode apostar nos bolões sem sair de casa, de qualquer lugar do mundo. 

O atendimento ocorre pelo 0800 999 5053 ou clicando nesse link!

Você também pode acessar o site da Loteria Aldeota na página de Bolão da Mega-Sena e o Bolão da Lotofácil.

Assuntos Relacionados
Economia/loterias Economia/resultado das loterias caixa

VC Repórter

Imagem da notícia Resultado da Timemania 2391 de hoje, 14/05; prêmio é de R$ 26,0 milhões
Loterias

Resultado da Timemania 2391 de hoje, 14/05; prêmio é de R$ 26,0 milhões

Saiba como participar do sorteio da Timemania.

A. Seraphim

Há 48 minutos

Imagem da notícia Resultado Dia de Sorte 1213 de hoje, 14/05; prêmio é de R$ 750 mil
Loterias

Resultado Dia de Sorte 1213 de hoje, 14/05; prêmio é de R$ 750 mil

Saiba como participar do sorteio do Dia de Sorte.

A. Seraphim

Há 48 minutos

Imagem da notícia Confira o resultado da Quina, concurso 7025, desta quinta-feira (14/05); prêmio é de R$ 7,0 milhões
Loterias

Confira o resultado da Quina, concurso 7025, desta quinta-feira (14/05); prêmio é de R$ 7,0 milhões

É possível apostar até às 20h30 de hoje para a Quina, veja como acompanhar o sorteio.

A. Seraphim

Há 48 minutos

Imagem da notícia Veja o Resultado da Mega-Sena 3008 desta quinta-feira (14/05); prêmio é de R$ 60,0 milhões
Loterias

Veja o Resultado da Mega-Sena 3008 desta quinta-feira (14/05); prêmio é de R$ 60,0 milhões

Saiba como participar do sorteio.

A. Seraphim

Há 49 minutos

Imagem da notícia Confira o resultado da Lotofácil, concurso 3685, desta quinta-feira (14/05); prêmio é de R$ 2,0 milhões
Loterias

Confira o resultado da Lotofácil, concurso 3685, desta quinta-feira (14/05); prêmio é de R$ 2,0 milhões

É possível apostar até 20h30 para a Lotofácil de hoje, veja como acompanhar o resultado do sorteio.

A. Seraphim

Há 49 minutos

Imagem da notícia Saiba qual horário do sorteio da Mega-Sena 30 anos; prêmio será de R$ 200 milhões
Loterias

Saiba qual horário do sorteio da Mega-Sena 30 anos; prêmio será de R$ 200 milhões

Transmissão ocorrerá nos canais oficiais da Caixa Econômica Federal.

Redação

14 de Maio de 2026

Imagem da notícia Aposta do Ceará leva R$ 126 mil em sorteio da Lotomania
Loterias

Aposta do Ceará leva R$ 126 mil em sorteio da Lotomania

Aposta vencedora foi registrada em Fortaleza; outra vencedora vem de Santa Catarina.

Redação

14 de Maio de 2026

Imagem da notícia Confira o resultado da Quina, concurso 7024, desta quarta-feira (13/05); prêmio é de R$ 600 mil
Loterias

Confira o resultado da Quina, concurso 7024, desta quarta-feira (13/05); prêmio é de R$ 600 mil

É possível apostar até às 20h30 de hoje para a Quina, veja como acompanhar o sorteio.

A. Seraphim

13 de Maio de 2026

Imagem da notícia Veja agora o resultado da Lotomania 2923 – Sorteio de quarta-feira, 13/05; Prêmio de R$ 4,1 milhões
Loterias

Veja agora o resultado da Lotomania 2923 – Sorteio de quarta-feira, 13/05; Prêmio de R$ 4,1 milhões

Apostas para a Lotomania 2923 nessa quarta-feira vão até as 20h30! Descubra tudo sobre como participar e acompanhe o sorteio ao vivo.

A. Seraphim

13 de Maio de 2026

Imagem da notícia Veja ao vivo o resultado da Super Sete 846 - Sorteio de quarta-feira, 13/05; Prêmio de R$ 400 mil
Loterias

Veja ao vivo o resultado da Super Sete 846 - Sorteio de quarta-feira, 13/05; Prêmio de R$ 400 mil

Saiba como participar da Super Sete concurso 846 em 13/05 e acompanhe o resultado ao vivo. Será que você é o próximo vencedor?

A. Seraphim

13 de Maio de 2026

Imagem da notícia Resultado da +Milionária 354 de hoje 13/05; prêmio é de R$ 41,0 milhões
Loterias

Resultado da +Milionária 354 de hoje 13/05; prêmio é de R$ 41,0 milhões

Saiba como participar do sorteio.

A. Seraphim

13 de Maio de 2026

Imagem da notícia Confira o resultado da Lotofácil, concurso 3684, desta quarta-feira (13/05); prêmio é de R$ 2,0 milhões
Loterias

Confira o resultado da Lotofácil, concurso 3684, desta quarta-feira (13/05); prêmio é de R$ 2,0 milhões

É possível apostar até 20h30 para a Lotofácil de hoje, veja como acompanhar o resultado do sorteio.

A. Seraphim

13 de Maio de 2026

Imagem da notícia Confira o resultado da Dupla-Sena 2956 de hoje, quarta-feira, 13/05; prêmio é de R$ 550 mil
Loterias

Confira o resultado da Dupla-Sena 2956 de hoje, quarta-feira, 13/05; prêmio é de R$ 550 mil

Não perca a chance de mudar de vida! O sorteio da Dupla-Sena 2956 acontece hoje, e o prêmio está acumulado em R$ 550 mil.

A. Seraphim

13 de Maio de 2026

Imagem da notícia Confira o resultado da Loteria Federal, concurso 6065, desta quarta-feira (13/05); prêmio é de R$ 500 mil
Loterias

Confira o resultado da Loteria Federal, concurso 6065, desta quarta-feira (13/05); prêmio é de R$ 500 mil

A transmissão do sorteio da Loteria Federal será realizada pelo canal da Caixa Econômica no YouTube, às 20h.

A. Seraphim

13 de Maio de 2026

Imagem da notícia Prêmio do sorteio da Mega-Sena de 30 anos aumenta para R$ 200 milhões
Loterias

Prêmio do sorteio da Mega-Sena de 30 anos aumenta para R$ 200 milhões

As apostas foram abertas no dia 26 de abril e podem ser feitas até as 22h do dia 23 de maio

Redação

13 de Maio de 2026

Imagem da notícia Três apostas feitas no Ceará acertam quina da Mega-Sena e levam R$ 23 mil cada
Loterias

Três apostas feitas no Ceará acertam quina da Mega-Sena e levam R$ 23 mil cada

Duas apostas foram registradas em Fortaleza e uma em Itapajé.

Redação

13 de Maio de 2026

Imagem da notícia Resultado da Timemania 2390 de hoje, 12/05; prêmio é de R$ 25,5 milhões
Loterias

Resultado da Timemania 2390 de hoje, 12/05; prêmio é de R$ 25,5 milhões

Saiba como participar do sorteio da Timemania.

A. Seraphim

12 de Maio de 2026

Imagem da notícia Resultado Dia de Sorte 1212 de hoje, 12/05; prêmio é de R$ 450 mil
Loterias

Resultado Dia de Sorte 1212 de hoje, 12/05; prêmio é de R$ 450 mil

Saiba como participar do sorteio do Dia de Sorte.

A. Seraphim

12 de Maio de 2026

Imagem da notícia Confira o resultado da Quina, concurso 7023, desta terça-feira (12/05); prêmio é de R$ 17,5 milhões
Loterias

Confira o resultado da Quina, concurso 7023, desta terça-feira (12/05); prêmio é de R$ 17,5 milhões

É possível apostar até às 20h30 de hoje para a Quina, veja como acompanhar o sorteio.

A. Seraphim

12 de Maio de 2026

Imagem da notícia Veja o Resultado da Mega-Sena 3007 desta terça-feira (12/05); prêmio é de R$ 52,0 milhões
Loterias

Veja o Resultado da Mega-Sena 3007 desta terça-feira (12/05); prêmio é de R$ 52,0 milhões

Saiba como participar do sorteio.

A. Seraphim

12 de Maio de 2026

1

2 3 4 5