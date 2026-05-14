Saiba qual horário do sorteio da Mega-Sena 30 anos; prêmio será de R$ 200 milhões

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O sorteio comemorativo de 30 anos da Mega-Sena será realizado pela Caixa Econômica Federal às 11h, no próximo dia 24 de maio, com prêmio estimado em R$ 200 milhões.

Segundo a Caixa, o concurso Nº 3.010 não terá o valor acumulado, com um horário especial escolhido para o sorteio. Normalmente, eles ocorrem por volta das 21h.

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Caso nenhum apostador acerte as seis dezenas sorteadas, o prêmio ficará com os sortudos que marcarem corretamente as cinco dezenas. O esquema é o mesmo utilizado em outros sorteios comemorativos, como é o caso da Mega da Virada.

Assim como nos outros concursos, ele será realizado no Espaço da Sorte, em São Paulo (SP). A transmissão ocorrerá ao vivo pelas redes sociais da Caixa Econômica Federal.

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