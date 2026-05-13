Três apostas feitas no Ceará acertam quina da Mega-Sena e levam R$ 23 mil cada

Três apostas do Ceará acertaram cinco dezenas do concurso da 3007 da Mega-Sena, sorteado nessa terça-feira (12), e cada uma levou o prêmio de R$ 23.778,68.
Duas apostas foram registradas em Fortaleza e uma em Itapajé, no Interior do Estado. Todas foram apostas simples.
Resultado da Mega-Sena 3007
Os números sorteados foram: 17 - 19 - 27 - 32 - 38 - 44.
Segundo a Caixa Econômica Federal, nenhum apostador acertou as seis dezenas sorteadas. O prêmio acumulou e está estimado em R$ 60 milhões para o próximo sorteio, que será realizado nesta quinta-feira (14).
Outras apostas premiadas
Além das apostas cearenses, o concurso distribuiu valores para apostadores que acertaram cinco ou quatro dezenas.
- cinco acertos: 89 apostas ganhadoras, com prêmio individual de R$ 23.778,68;
- quatro acertos: 5.035 apostas vencedoras, com prêmio de R$ 692,83 para cada.