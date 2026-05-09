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Resultado Dia de Sorte 1211 de hoje, 09/05; prêmio é de R$ 200 mil

Saiba como participar do sorteio do Dia de Sorte

Escrito por A. Seraphim producaodiario@svm.com.br
09 de Maio de 2026 - 18:10 (Atualizado às 21:22)
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No concurso 1211, o Dia de Sorte vai sortear um valor de R$ 200 mil. Se quiser acompanhar, o sorteio vai acontecer às 21h deste sábado pela Caixa Econômica Federal. A aposta mínima é no valor de R$ 2,00.

Resultado Dia de Sorte concurso 1211

23 - 30 - 09 - 18 - 03 - 04 - 14

  • Mês da Sorte: 08 - Agosto

Como jogar no Dia de Sorte?

Para participar, você precisa escolher de 7 a 15 números dentre os 31 que estão disponíveis, além de "1 Mês de Sorte". Assim, cada concurso sorteia sete números e um "Mês de Sorte". Você ainda tem a opção de escolher a Surpresinha (quando o sistema escolhe os números por você) e/ou a Teimosinha (quando você mantém o mesmo jogo por 3,6,9 ou 12 concursos consecutivos).

Quais são as probabilidades?

Segundo a Caixa, as chances de ganhar variam conforme o tipo de aposta. Confira as probabilidades:

Probabilidades de acertos

Aposta mínima: R$2,00 - 7 números

Faixas de premiação 7 acertos 6 acertos 5 acertos 4 acertos Mês de Sorte
7 (aposta simples) 2.629.575 15.652 453 37 12
8 (8 apostas) 328.696 4.083 185 21 12
9 (36 apostas) 73.043 1.422 90 13 12
10 (120 apostas) 21.913 596 49 9 12
11 (330 apostas) 7.968 284 29 6 12
12 (792 apostas) 3.320 149 19 5 12
13 (1.716 apostas) 1.532 85 13 4 12
14 (3.432 apostas) 766 51 9 3 12
15 (6.435 apostas) 408 32 7 3 12

Como apostar pela Internet?

Para fazer a sua aposta on-line, é preciso atender aos seguintes requisitos:

  • Ser maior de 18 anos;
  • Possuir um CPF;
  • Ter um e-mail;
  • Ter um cartão de crédito com as principais bandeiras.

Para fazer o seu cadastro, siga os passos a seguir:

  • Acesse o site:www.loteriasonline.caixa.gov.br
  • Informe os seus dados pessoais;
  • Valide o seu cadastro ao clicar no link enviado pela Caixa para o seu e-mail;
  • Conclua o preenchimento.

Como acompanhar o concurso ao vivo?

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Você também pode acessar o site da Loteria Aldeota na página de Bolão da Mega-Sena e o Bolão da Lotofácil.

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