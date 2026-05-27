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Resultado da +Milionária 358 de hoje 27/05; prêmio é de R$ 44,0 milhões

Saiba como participar do sorteio.

Escrito por A. Seraphim producaodiario@svm.com.br
27 de Maio de 2026 - 18:30
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As páginas com resultados das Loterias da Caixa contam com o apoio de:
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No concurso 358 da +Milionária, o prêmio sorteado de hoje é de 27/05. Para acompanhar, o sorteio vai ocorrer às 21h desta quarta-feira pela Caixa Econômica Federal. O valor mínimo de aposta é de R$ 6.

Resultado +Milionária concurso 358

Os números sorteados serão inseridos nesta página, logo após o fim do sorteio.

Como jogar na +Milionária?

Os sorteios serão feitos através de dois globos:

  • Primeiro globo - com bolas numeradas de 1 a 50, sorteará seis dezenas;
  • Segundo globo - com bolas numeradas de 1 a 6, sorteará dois números.

No primeiro quadro são 50 números – de 01 a 50 – e, no segundo são seis unidades – de 1 a 6. Para jogar, você deve escolher no mínimo 6 e no máximo 12 números; e de 2 a 6 trevos. Ganha o prêmio máximo quem acertar os 6 números e os 2 trevos. Mas além do prêmio principal, existem outras nove faixas de premiação:

  • Quem acertar 6 números e 1 ou nenhum trevo;
  • Quem acertar 5 números e 2 trevos;
  • Quem acertar 5 números e 1 ou nenhum trevo;
  • Quem acertar 4 números e 2 trevos;
  • Quem acertar 4 números e 1 ou nenhum trevo;

O jogo pode ser feito nas casas lotéricas ou no Loterias Online, da Caixa Econômica Federal.

Como apostar pela Internet?

Para fazer a sua aposta on-line, é preciso atender aos seguintes requisitos:

  • Ser maior de 18 anos;
  • Possuir um CPF;
  • Ter um e-mail;
  • Ter um cartão de crédito com as principais bandeiras.

Para fazer o seu cadastro, siga os passos a seguir:

  • Acesse o site: www.loteriasonline.caixa.gov.br;
  • Informe os seus dados pessoais;
  • Valide o seu cadastro ao clicar no link enviado pela Caixa para o seu e-mail;
  • Conclua o preenchimento.

Como acompanhar o concurso ao vivo?

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Já são 332 ganhadores com a Loteria Aldeota e mais de 165 milhões pagos em prêmios, você  pode apostar nos bolões sem sair de casa, de qualquer lugar do mundo. 

O atendimento ocorre pelo 0800 999 5053 ou clicando nesse link!

Você também pode acessar o site da Loteria Aldeota na página de Bolão da Mega-Sena e o Bolão da Lotofácil.

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