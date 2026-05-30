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Mega-Sena acumulada pode sortear R$ 10 milhões neste sábado (30)

Apostas podem ser realizadas em lotéricas de todo o País até às 20 horas.

Escrito por Redação producaodiario@svm.com.br
30 de Maio de 2026 - 10:23 (Atualizado às 10:24)
capa da noticia
Legenda: A Mega-Sena de número 3.013 acontece neste sábado (30).
Foto: Rafa Neddermeyer / Agência Brasil.

A Mega-Sena deste sábado (30) está acumulada e pode sortear R$ 10 milhões caso algum apostador acerte as seis dezenas da loteria. As apostas seguem abertas até as 20 horas, pelo horário de Brasília.

O acúmulo monetário acontece pois, no último concurso, de número 3.012, realizado na quinta-feira (28), não houve acerto das seis dezenas.

Conforme a Caixa Econômica Federal, responsável pela loteria, as premiações foram apenas de cinco e quatro acertos.

Ao todo, 23 apostas acertaram cinco dezenas e devem receber, individualmente, R$ 42.953,33. Já para as 2.040 apostas que tiveram quatro dezenas sorteadas, o valor monetário será de R$ 728,25 cada.

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Como apostar na Mega-Sena?

Os apostares têm até às 20 horas deste sábado (30) para dar seus palpites neste concurso. Eles podem ser feitos em lotéricas de todo o País ou de maneira digital, através do site Loterias Caixa ou de seu aplicativo.

Uma aposta simples, de seis dezenas, custa R$ 6. O sorteio acontecerá às 21 horas.

Na hora de realizar o palpite, o volante precisa escolher entre 60 números, e a premiação total só é entregue caso uma pessoa, pelo menos, acerte os seis dígitos. Caso não aconteça, o valor será acumulado novamente.

O jogador deve marcar de 6 a 20 números do volante com a Surpresinha - quando o sistema escolhe os números para você - ou com a Teimosinha - quando o jogador concorre com a mesma aposta por até 12 concursos consecutivos.

Qual a probabilidade de ganhar na Mega-Sena?

Quanto mais números marcados, maior o valor da aposta e maiores as chances para faturar o prêmio milionário. Segundo a Caixa Econômica Federal, a probabilidade de acerto para a aposta simples de R$ 6 é de:

  • 1 em 50.063.860 para a Sena
  • 1 em 154.518 para a Quina
  • e 1 em 2.332 para a Quadra

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Você também pode acessar o site da Loteria Aldeota na página de Bolão da Mega-Sena e o Bolão da Lotofácil.

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VC Repórter

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