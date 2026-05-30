Mega-Sena acumulada pode sortear R$ 10 milhões neste sábado (30)

A Mega-Sena deste sábado (30) está acumulada e pode sortear R$ 10 milhões caso algum apostador acerte as seis dezenas da loteria. As apostas seguem abertas até as 20 horas, pelo horário de Brasília.

O acúmulo monetário acontece pois, no último concurso, de número 3.012, realizado na quinta-feira (28), não houve acerto das seis dezenas.

Conforme a Caixa Econômica Federal, responsável pela loteria, as premiações foram apenas de cinco e quatro acertos.

Ao todo, 23 apostas acertaram cinco dezenas e devem receber, individualmente, R$ 42.953,33. Já para as 2.040 apostas que tiveram quatro dezenas sorteadas, o valor monetário será de R$ 728,25 cada.

Veja também Loterias Duas apostas de Fortaleza acertam cinco números na Mega-Sena e faturam R$ 54 mil Loterias Apostas de Fortaleza acertam Quina e Lotofácil; veja valores

Confira os números do concurso 3.012

05-07-17-41-42-49

Como apostar na Mega-Sena?

Os apostares têm até às 20 horas deste sábado (30) para dar seus palpites neste concurso. Eles podem ser feitos em lotéricas de todo o País ou de maneira digital, através do site Loterias Caixa ou de seu aplicativo.

Uma aposta simples, de seis dezenas, custa R$ 6. O sorteio acontecerá às 21 horas.

Na hora de realizar o palpite, o volante precisa escolher entre 60 números, e a premiação total só é entregue caso uma pessoa, pelo menos, acerte os seis dígitos. Caso não aconteça, o valor será acumulado novamente.

O jogador deve marcar de 6 a 20 números do volante com a Surpresinha - quando o sistema escolhe os números para você - ou com a Teimosinha - quando o jogador concorre com a mesma aposta por até 12 concursos consecutivos.

Qual a probabilidade de ganhar na Mega-Sena?

Quanto mais números marcados, maior o valor da aposta e maiores as chances para faturar o prêmio milionário. Segundo a Caixa Econômica Federal, a probabilidade de acerto para a aposta simples de R$ 6 é de:

1 em 50.063.860 para a Sena

1 em 154.518 para a Quina

e 1 em 2.332 para a Quadra

As páginas de resultados das Loterias da Caixa contam com o apoio da Loteria Aldeota, o Rei do Bolão, a Casa Lotérica que mais premia no Brasil!

Já são 332 ganhadores com a Loteria Aldeota e mais de 165 milhões pagos em prêmios, você pode apostar nos bolões sem sair de casa, de qualquer lugar do mundo.

O atendimento ocorre pelo 0800 999 5053 ou clicando nesse link!

Você também pode acessar o site da Loteria Aldeota na página de Bolão da Mega-Sena e o Bolão da Lotofácil.