Resultado da Timemania 2389 de hoje, 09/05; prêmio é de R$ 24,5 milhões

No concurso 2389, a Timemania vai sortear um valor de R$ 24,5 milhões. Você pode acompanhar o sorteio pela Caixa Econômica Federal a partir das 21h de hoje sábado, 09/05. Para participar, o valor mínimo é de R$ 3,50.
Resultado Timemania concurso 2389
06 - 47 - 36 - 56 - 04 - 63 - 13
- Time do coração: 07 - Athletic Club/MG
Como jogar na Timemania?
Para participar, é preciso escolher dez números e um Time do Coração. Em cada concurso, são sorteados sete números e um Time de Coração. Com três a sete acertos, ou o acerto de um Time do Coração, você vence.
Você ainda tem a opção de escolher a Surpresinha (quando o sistema escolhe os números por você) e/ou a Teimosinha (quando você mantém o mesmo jogo por 2 ou 4 concursos consecutivos).
Quais são as probabilidades?
Segundo a Caixa, as chances de ganhar a Timemania variam conforme o tipo de aposta. Confira as probabilidades:
Probabilidades de acertos
Aposta mínima: R$3,50 - 10 números
|Faixas
|Quantidade de acertos
|Probabilidade de acerto (1 em)
|1º
|7 números
|26.472.637
|2º
|6 números
|216.103
|3º
|5 números
|5.220
|4º
|4 números
|276
|5º
|3 números
|29
|Time do Coração
|Um clube de futebol
|80
Como apostar pela Internet?
Para fazer a sua aposta on-line, é preciso atender aos seguintes requisitos:
- Ser maior de 18 anos;
- Possuir um CPF;
- Ter um e-mail;
- Ter um cartão de crédito com as principais bandeiras.
Para fazer o seu cadastro, siga os passos a seguir:
- Acesse o site: www.loteriasonline.caixa.gov.br
- Informe os seus dados pessoais;
- Valide o seu cadastro ao clicar no link enviado pela Caixa para o seu e-mail;
- Conclua o preenchimento.
Como acompanhar o concurso ao vivo?
As páginas de resultados das Loterias da Caixa contam com o apoio da Loteria Aldeota, o Rei do Bolão, a Casa Lotérica que mais premia no Brasil!
Já são 332 ganhadores com a Loteria Aldeota e mais de 165 milhões pagos em prêmios, você pode apostar nos bolões sem sair de casa, de qualquer lugar do mundo.
O atendimento ocorre pelo 0800 999 5053 ou clicando nesse link!
Você também pode acessar o site da Loteria Aldeota na página de Bolão da Mega-Sena e o Bolão da Lotofácil.