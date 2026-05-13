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Prêmio do sorteio da Mega-Sena de 30 anos aumenta para R$ 200 milhões

As apostas foram abertas no dia 26 de abril e podem ser feitas até as 22h do dia 23 de maio

Escrito por Redação producaodiario@svm.com.br
13 de Maio de 2026 - 11:04
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Legenda: Inicialmente, a premiação prevista era de R$ 150 milhões.
Foto: Thiago Gadelha.

O sorteio especial em comemoração aos 30 anos da Mega-Sena tem novo prêmio estimado de R$ 200 milhões. O concurso 3010 será realizado no dia 24 de maio e não acumula.

Inicialmente, a premiação prevista era de R$ 150 milhões, segundo anúncio divulgado pela Caixa Econômica Federal em abril.

Se não houver ganhadores na faixa principal, com acerto de 6 números, o prêmio será dividido entre os acertadores da 2ª faixa - com o acerto de 5 números - e assim por diante.

As apostas foram abertas no dia 26 de abril e podem ser feitas até as 22h do dia 23 de maio nas lotéricas de todo o país, pelo portal Loterias CAIXA, ou pelo Internet Banking CAIXA (IBC).

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Como jogar na Mega-Sena?

O volante de apostas dispõe de 60 números e ganha o prêmio milionário da Mega-Sena quem acertar os 6 números sorteados. Também é possível ganhar prêmios ao acertar 4 ou 5 números. Não havendo ganhador em qualquer faixa, o valor é acumulado para o concurso seguinte.

O jogador deve marcar de 6 a 20 números do volante com a Surpresinha - quando o sistema escolhe os números para você - ou com a Teimosinha - quando o jogador concorre com a mesma aposta por até 12 concursos consecutivos.

A aposta mínima, de seis números, custa R$ 6 reais.

Qual a probabilidade de ganhar na Mega-Sena?

Quanto mais números marcados, maior o valor da aposta e maiores as chances para faturar o prêmio milionário. Segundo a Caixa Econômica Federal, a probabilidade de acerto para a aposta simples de R$ 6 é de:

  • 1 em 50.063.860 para a Sena
  • 1 em 154.518 para a Quina
  • e 1 em 2.332 para a Quadra

 

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