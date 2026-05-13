Prêmio do sorteio da Mega-Sena de 30 anos aumenta para R$ 200 milhões

O sorteio especial em comemoração aos 30 anos da Mega-Sena tem novo prêmio estimado de R$ 200 milhões. O concurso 3010 será realizado no dia 24 de maio e não acumula.
Inicialmente, a premiação prevista era de R$ 150 milhões, segundo anúncio divulgado pela Caixa Econômica Federal em abril.
Se não houver ganhadores na faixa principal, com acerto de 6 números, o prêmio será dividido entre os acertadores da 2ª faixa - com o acerto de 5 números - e assim por diante.
As apostas foram abertas no dia 26 de abril e podem ser feitas até as 22h do dia 23 de maio nas lotéricas de todo o país, pelo portal Loterias CAIXA, ou pelo Internet Banking CAIXA (IBC).
Como jogar na Mega-Sena?
O volante de apostas dispõe de 60 números e ganha o prêmio milionário da Mega-Sena quem acertar os 6 números sorteados. Também é possível ganhar prêmios ao acertar 4 ou 5 números. Não havendo ganhador em qualquer faixa, o valor é acumulado para o concurso seguinte.
O jogador deve marcar de 6 a 20 números do volante com a Surpresinha - quando o sistema escolhe os números para você - ou com a Teimosinha - quando o jogador concorre com a mesma aposta por até 12 concursos consecutivos.
A aposta mínima, de seis números, custa R$ 6 reais.
Qual a probabilidade de ganhar na Mega-Sena?
Quanto mais números marcados, maior o valor da aposta e maiores as chances para faturar o prêmio milionário. Segundo a Caixa Econômica Federal, a probabilidade de acerto para a aposta simples de R$ 6 é de:
- 1 em 50.063.860 para a Sena
- 1 em 154.518 para a Quina
- e 1 em 2.332 para a Quadra