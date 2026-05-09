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Guerra entre Rússia e Ucrânia pode estar acabando, diz Putin

Nesta sexta-feira (8), foi anunciado um cessar-fogo de três dias entre os países.

Escrito por
Redação producaodiario@svm.com.br
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Pronunciamento do presidente russo diante de fundo azul durante declaração pública sobre a guerra entre Rússia e Ucrânia.
Legenda: A Guerra da Ucrânia teve início há quatro anos.
Foto: Sergey Guneyev/AFP.

O conflito na Ucrânia pode estar perto de acabar. É o que afirmou o presidente da Rússia, Vladimir Putin, neste sábado (9). As informações são da agência de notícias Reuters.

Durante o momento, o chefe do Executivo russo agradeceu as mediações feitas por outros países durante o conflito, mas reforçou que a guerra "só diz respeito à Rússia e à Ucrânia". No entanto, ele relatou estar disposto a dialogar, principalmente, com o o ex-chanceler alemão, Gerhard Schroeder.

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Putin também chegou a dizer que poderia se encontrar com o presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, em um terceiro país, "mas somente quando um acordo de paz duradouro for feito". 

Nesta sexta-feira (8), o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, que esteve com Vladimir Putin na semana passada, anunciou um cessar-fogo de três dias entre Rússia e Ucrânia.

A trégua ocorre durante as comemorações do Dia da Vitória, aniversário da vitória da União Soviética sobre a Alemanha nazista na Segunda Guerra Mundial.

A Guerra da Ucrânia teve início há quatro anos, quando os conflitos com o país vizinho, Rússia, escalonaram. Desde 2022, mais de um milhão de pessoas, entre combatentes e civis, morreram ou ficaram feridas devido aos ataques.

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