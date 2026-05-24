Ucrânia é atacada por Rússia em operação com 90 mísseis e 600 drones

Ofensiva noturna marcou o território da Ucrânia nesse sábado (23) a partir de ataque comandado pela Rússia. Foram 600 drones e 90 mísseis lançados, incluindo um míssil balístico de médio alcance.

As informações foram divulgadas pela Força Aérea Ucraniana neste domingo (24). Autoridades da capital, Kiev, e da região metropolitana relataram quatro mortos e mais de 60 feridos.

No total, 549 dos drones e 55 mísseis foram interceptados pelas defesas aéreas da Ucrânia, segundo comunicado da Força Aérea no Telegram.

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Mais cedo, naquele dia, o presidente russo, Vladimir Putin, havia ordenado retaliação por um ataque ucraniano mortal.

A CNN informa que Tymur Tkachenko, administrador militar de Kiev, declarou em uma publicação no Telegram que a capital estava sob um "ataque balístico massivo" e pediu a todos que permanecessem em abrigos.

Rússia acusa Ucrânia de ato "terrorista"

As explosões e os alertas ocorrem depois que Putin acusou a Ucrânia de um ato "terrorista", alegando que drones ucranianos atingiram um dormitório universitário em Starobilsk, cidade ocupada no leste de Luhansk, na sexta-feira (22).

Ainda de acordo com a CNN, presidente russo ordenou ao Ministério da Defesa que apresentasse propostas para uma resposta retaliatória.

"Nossos serviços de inteligência relataram ter recebido informações, inclusive de parceiros americanos e europeus, sobre a preparação da Rússia para um ataque com mísseis Oreshnik. Estamos verificando essas informações", afirmou.