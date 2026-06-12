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Princesa da Tailândia morre aos 47 anos após quase quatro anos em coma

Filha mais velha do rei Maha Vajiralongkorn estava internada desde 2022 e era considerada herdeira do trono.

Escrito por
Redação producaodiario@svm.com.br
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A princesa Bajrakitiyabha tinha 47 anos e era conhecida por sua atuação em causas sociais.
Legenda: A princesa Bajrakitiyabha tinha 47 anos e era conhecida por sua atuação em causas sociais.
Foto: Reprodução/Casa Real da Tailândia.

A princesa Bajrakitiyabha, filha mais velha do rei Maha Vajiralongkorn, morreu aos 47 anos. A informação foi confirmada pelo palácio real da Tailândia nesta sexta-feira (12), após quase quatro anos desde que ela entrou em coma.

Conhecida por sua atuação em causas sociais e por ocupar posição de destaque na família real tailandesa, Bajrakitiyabha estava hospitalizada desde dezembro de 2022. Na época, ela sofreu um colapso enquanto passeava com seus cães devido a problemas cardíacos associados a outras infecções.

Desde então, a princesa permaneceu sob cuidados médicos intensivos. Como primogênita do monarca, ela era considerada a herdeira ao trono da Tailândia.

Inflamação intestinal

Segundo informações divulgadas pelo palácio, o quadro de saúde se agravou nos últimos meses. Em abril deste ano, médicos identificaram uma infecção estomacal que provocou inflamação intestinal, além de complicações como queda da pressão arterial e arritmia cardíaca.

No mês seguinte, a família real informou publicamente a piora do estado clínico da princesa. Ela passou a receber suporte avançado, incluindo medicamentos e aparelhos para auxiliar o funcionamento dos pulmões e dos rins.

Apesar dos esforços da equipe médica, a saúde de Bajrakitiyabha continuou se deteriorando até sua morte, anunciada oficialmente nesta semana.

A perda acontece pouco mais de um ano após a morte da Rainha Mãe da Tailândia, que faleceu aos 93 anos e era uma das figuras mais influentes da monarquia do país.

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